Курс на гуманное соседство. В Волгограде начали чипировать бродячих собак

Руководство единственного в городе-герое учреждения по отлову бродячих животных со скандалом сменилось. Что за этим стоит?

Бродячие животные опасны, и мы знаем немало примеров, когда они нападали на людей. Однако отстреливать их, как считают зоозащитники, бесполезно — ниша будет вскоре занята другими. Весной появились две хорошие новости для сторонников гуманного отношения к животным.

О жизни собачьей

На днях в регионе впервые заработала программа ОСВ — «отлов — стерилизация — возврат в среду обитания». Эксперты говорят, что она успешно апробирована и во всём мире, и в ряде российских регионов, таких, как Нижний Новгород. За несколько лет численность бесхозных животных в этом городе снизилась в разы — стерилизованные собаки больше не плодятся, а случаи нападения на людей практически сошли к нулю.

Для выполнения программы волгоградский приют «Дино» получил первую партию специальных бирок. «Они промаркированные — на них латинскими буквами написано „Dino“ и содержится легко читаемая нумерация, — объясняет директор благотворительного фонда защиты животных „Дино“ Анжела Макарова. — Мы уже прочипировали первых собак, а всего для Волгограда пока заказали 500 бирок».

По словам Макаровой, биркование начато в рамках совместной с областным комитетом ветеринарии программы «Гуманное соседство». Бирка на 100% свидетельствует, что собака стерилизована, привита и прошла тест кинолога на отсутствие агрессии. Животное с биркой собачники не станут отлавливать.

Дрессировщик убежал из приюта

Что касается второй новости, то это ситуация в «Горпитомнике».

«На протяжении двух лет в Волгограде осуществлял свою деятельность по отлову и содержанию беспризорных животных МКП «Горпитомник», — напомнила Анжела Макарова. — И что там творилось, можно только догадываться. Волонтёров туда старались лишний раз не пускать. Периодически нам поступали сведения, в том числе от бывших сотрудников питомника, что животных там банально убивали, не особо вдаваясь в детали — агрессивные они или нет. Летом 2017 года зоозащитница Надежда Сергеева пыталась забрать из «Горпитомника» семерых волонтёрских собак. На животных были ошейники с указанием, что собаки привиты и на кураторстве. Однако в МКП «Горпитомник» буднично сообщили, что разыскиваемых животных «уже нет» и закруглили беседу».

О том, что в «Горпитомнике» неладно, подтвердил и знаменитый цирковой артист Павел Кудря. Напомним, артист на пенсию содержал цирковых медведей Раю и Егора. Год назад его питомцам предложили обустроить вольеры в «Горпитомнике». Кудря с радостью туда переехал, но совсем недавно цирковые скоропостижно съехали.

«В «Горпитомнике» для собак была фабрика смерти, — горячится артист. — Прямо на моих глазах животных партиями уничтожали в печи-крематории. Причём всех без разбору! Смотреть на такую гнусность не было больше желания… ».

Куда пропал директор?

Недавно появились слухи, что прежний директор учреждения Константин Епифанов и ещё несколько ветеринаров задержаны. Но не из-за жестокого отношения к животным, из-за мошенничества с деньгами, которые бюджет выделял на отлов и содержание собак. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока невозможно, поскольку прокуратура и полиция отказываются комментировать ситуацию.

Однако она уже изменилась. «Долго мы не могли зайти на территорию „Горпитомника“, — рассказывает представитель приюта „Хвостики“ волонтёр Юлия Пильщикова. — Но в последних числах апреля нас, зооволонтёров, новое руководство — уже без прежнего директора Епифанова — впервые пригласило на территорию. Мы осмотрели вольеры, где живёт 20 собак. Состояние их удовлетворительное».