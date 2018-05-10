Ещё
В Бокситогорском районе отпраздновали День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бокситогорском районе отпраздновали День Победы 

Ivyborg.ru 32 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
В Бокситогорске и ряде населенных пунктов Бокситогорского района состоялись праздничные концерты, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. В г. Бокситогорске День Победы завершился праздничным салютом.
Жители городов и сел Бокситогорского района приняли участие в акции «Бессмертный полк» — прошли шествием по улицам своих населенных пунктов с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Во всех поселениях района прошли торжественно-траурные митинги, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.
В районном центре — Бокситогорске торжественно-траурный митинг состоялся на площади Дворца культуры. С приветственными словами и поздравлениями к собравшимся на митинге обратились: глава администрации Бокситогорского муниципального района Сергей Мухин, глава Бокситогорского городского поселения Михаил Катющенко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Терентьев, начальник отдела комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Илья Яценко.
На митинге в Пикалево к жителям и гостям города со словами поздравления обратился заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин. После торжественного митинга в Бокситогорске состоялось возложение венков и цветов на братском захоронении.
У мемориала в деревне Астрачи традиционно прошел торжественно-траурный митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, который собрал ветеранов и жителей Бокситогорского и Тихвинского районов.
Ivyborg.ru: последние новости
ОАО «Выборгский Водоканал» обвиняют в мошенничестве Жители Волоколамска вновь вышли на митинг с требованием закрыть мусорный полигон Ленинградская область готовится к ПМЭФ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1072
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже73
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут541
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»254
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»165
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение