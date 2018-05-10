В Бокситогорском районе отпраздновали День Победы

Бокситогорске и ряде населенных пунктов Бокситогорского района состоялись праздничные концерты, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. В г. Бокситогорске День Победы завершился праздничным салютом.

Жители городов и сел Бокситогорского района приняли участие в акции «Бессмертный полк» — прошли шествием по улицам своих населенных пунктов с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Во всех поселениях района прошли торжественно-траурные митинги, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.

В районном центре — Бокситогорске торжественно-траурный митинг состоялся на площади Дворца культуры. С приветственными словами и поздравлениями к собравшимся на митинге обратились: глава администрации Бокситогорского муниципального района Сергей Мухин , глава Бокситогорского городского поселения Михаил Катющенко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Терентьев , начальник отдела комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Илья Яценко.

На митинге в Пикалево к жителям и гостям города со словами поздравления обратился заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин. После торжественного митинга в Бокситогорске состоялось возложение венков и цветов на братском захоронении.

У мемориала в деревне Астрачи традиционно прошел торжественно-траурный митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, который собрал ветеранов и жителей Бокситогорского и Тихвинского районов.