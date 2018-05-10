Дмитрий Кобылкин вместе с ямальцами прошел в колонне «Бессмертного полка»

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, утром 9 мая Дмитрий Кобылкин встретился с делегацией школьников, приглашенных в окружную столицу в качестве поощрительной поездки за отличные успехи в учебе и общественной деятельности.

На торжественном митинге на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» губернатор поздравил ямальцев с Днем Победы.

«Величие вашего подвига не меркнет с годами. Это наша святая память, которую бережно хранит каждая ямальская семья, каждая семья России . Ваш пример любви к Отчизне и стойкости сегодня укрепляет наш несгибаемый дух, помогает преодолевать трудности и двигаться вперёд. Низкий вам поклон за ваш подвиг! За то, что отстояли нашу Родину! Пусть Ваша жизнь будет долгой, полной здоровья, счастья, любви, заботы родных и близких! Заверяем Вас, что будем достойны поколения Победителей, беречь мир и согласие, преумножать историю побед нашей страны! Мы всегда будем гордиться вашим подвигом!» — сказал Дмитрий Кобылкин.

Затем глава региона принял участие в торжественном приеме для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО