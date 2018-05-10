Как блокчейн может спасти журналистику

Дэвид Мур , бывший директор Participatory Politics Foundation, некоммерческой группы с открытым правлением, стоявшей за OpenCongress.org — ведущим ресурсом в вопросе прозрачности правительства — теперь участвует в проекте с амбициозной целью: найти способ, как спасти журналистику.

Журналистика сейчас под угрозой. Она одновременно переживает два экзистенциальных кризиса: сокращение доверия и поддержки общественности, вызванное ростом фейковых новостей и кликбейтов, а также разрушение рекламных моделей, которые поддерживали журналистику в прошлом.

В ноябре 2017 года Джо Рикеттс — миллиардер, поддерживающий Трампа — внезапно закрыл Gothamist и DNAinfo — два своих нью-йоркских вебсайта, специализирующиеся на локальных репортажах — после того как их сотрудники проголосовали за создание профсоюза.

Фото: Ad Age Несколько недель спустя из-за падения рекламных доходов закрылись два источника The Awl и The Hairpin. Спустя год выяснилось, что миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль был тайным спонсором разрушительного судебного процесса, который уничтожил новаторский блог светской хроники Gawker. Трамп объявил войну СМИ. Он называет их «врагами американского народа». Как показал опрос, треть американцев согласны с его точкой зрения.

«Мы остро ощутили потерю Gothamist и DNAinfo. В тот момент я понял, что эта индустрия нуждается в большей поддержке и стратегиях устойчивого развития», — сказал Мур, проживающий в Бруклине

Он считает, что нашел решение обеих проблем. Как оказалось, журналистику может спасти блокчейн — технология, распределяющая данные по сети участвующих узлов с использованием криптографических доказательств и устраняющая необходимость в контроле информации центральным органом. На блокчейне построены криптовалюты, такие как биткоин, и он представляет уникальную возможность для индустрии, переживающей кризис.

Между молотом и наковальней

До сегодняшнего дня перед средствами массовой информации стоял сложный выбор: либо финансировать свою деятельность с помощью платной подписки — для источников с большой и преданной аудиторией вроде New Yorker или Times of London этот вариант вполне реален, чего нельзя сказать о маленьких сайтах или местных журналах; либо при помощи рекламы, где львиную долю дохода жадно забирают Google и Facebook.

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Экосистема микроплатежей, где каждый платил бы копейки за статью, уже давно считается теоретическим решением всех проблем журналистики. Однако долгое время никто не мог придумать, как эти платежи обрабатывать — до этого момента.

«Технология блокчейна позволяет обеспечить как цепочки подлинности, так и уровень безопасности. Журналистика в чрезвычайно распределённом мире, где, в частности, она всё больше зависит от технологий, предоставляемых третьей стороной, нуждается в решении этих двух проблем», — говорит Эмили Белл, директор Центра цифровой журналистики Тоу при Колумбийском университете.

Может ли блокчейн стать ответом на все вопросы журналистики? Могут ли криптовалюты решить кризис финансирования индустрии, а блокчейн — кризис доверия?

Мур считает, что шансы очень велики. Он готовится запустить новый стартап Sludge, который будет писать о «темном мире» американских лобби. Sludge станет частью «первого флота» из примерно 20 редакций, которые будут запущены в конце весны на новой блокчейн-платформе Civil.

«На нас будут давить лоббисты, политические комитеты и отраслевые группы. Однако поддержка сообщества Civil и архивация нашей работы в блокчейне — это действительно сильный сигнал, сильнейший возможный технологический сигнал нашей редакторской миссии и нашей независимости», — считает Мур.

Защита от миллиардеров

Когда Рикеттс закрыл Gothamist и DNAinfo, а судебный процесс Тиля уничтожил Gawker, возникла реальная опасность того, журналистика, которой занимались эти сайты, не просто придет к концу, а будет полностью стерта из истории, а архивы будут удалены. Неизменность и постоянство информации, хранящейся в блокчейне, сделает это невозможным.

«Civil защищает журналистику от миллиардеров, и я считаю, сейчас это очень важно», — утверждает Мур.

Фото: Twitter. Дэвид Мур Недавно Civil получила финансирование в размере пяти миллиардов долларов от компании Conseysys. Основная сфера деятельности компании — создание ПО и приложений на основе распределенного реестра сети Эфириума. Токен Эфириума, эфир, — вторая по популярности криптовалюта после биткоина, с рыночной капитализацией свыше $40 млрд Эфириум — это настраиваемая полнофункциональная платформа, на которой можно создавать приложения, такие как Civil.

Используя Эфириум в качестве базы для платформы, Civil также сможет запустить свой токен CVL. Глава компании надеется, что это будет мотивировать читателей напрямую инвестировать в журналистику Sludge и других редакций, работающих на платформе. Согласно генеральному директору Мэтью Айлзу, таким образом Civil сможет стать «площадкой самодостаточной журналистики».

Идея заключается в том, чтобы «при помощи блокчейн-технологии и криптоэкономики создать платформу для свободной и независимой прессы, чья бизнес-модель не будет включать рекламу и интересы третьих лиц».

Согласно сооснователю и руководителю отдела коммуникаций Мэтту Кулиджу, в начале команда Civil решила сфокусироваться на трех типах журналистики: региональные репортажи, журналистские расследования и освещение государственной политики.

«Мы считаем, что именно эти три области больше всего пострадали после нескольких десятилетий крайней монополизации медиа, особенно это касается местных печатных изданий. Здесь существует огромный потенциальный рынок, и идея заключается в том, что данная модель лучше всего для него подходит», — поделился Кулидж.

«Мы намереваемся создать площадку, где редакции смогут экспериментировать с рядом различных бизнес-моделей, которые им подходят. Мы не предлагаем единое решение для всех», — утверждает Айлз. Хотя платформа основана на блокчейне, платежи будут приниматься во всех валютах, в том числе и в долларах.

«Человек, который желает поддержать одну из наших редакций, но на данный момент все еще предпочитает пользоваться кредитной картой, сможет спокойно читать новости и обладать доступом к этому сайту», — заявил Айлз.

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Тем не менее, для более глубокого и основательного участия в жизни платформы можно использовать токены. Владельцы токенов смогут голосовать за предложения и оспаривать их. Таким образом, Civil превратится в сообщество активных участников, которые будут влиять на решения.

«Криптовалютные энтузиасты могут инвестировать в токены Civil как в актив, который будет расти в стоимости. Кроме того, он имеет огромную ценность для общественности, поскольку поддерживает региональную журналистику, свободную от рекламы», — заявил Мур.

Еще одним СМИ, перешедшим «под крыло» Civil на правах «виртуальной редакции», стал американский сетевой ресурс Popula. Здесь микроплатежи получать смогут не только журналисты, но и комментаторы.

Владелица издания Мария Бустильос в своем блоге написала:

«Представьте, что вы добавляете информацию к новостному сюжету, который вас заинтересовал, и за это получаете не только «лайки», но и деньги. То же самое и с комментариями: напишите интересный комментарий, который понравится остальным пользователям, и на ваш аккаунт будут поступать «микрочаевые», которые будут накапливаться по мере того, как ваш вклад будут и дальше читать и оценивать».

Сомнения и испытания

Однако не все так просто. «Опасность заключается в том, что технология может не получить достаточную поддержку общественности», — считает Белл. Даже если Civil удастся решить вопрос с микроплатежами, технология сможет спасти журналистику только в случае широкого принятия общественностью.

Возможно, блокчейн не станет панацеей, однако в эти темные времена для журналистики он дает луч надежды.

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