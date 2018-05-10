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Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход
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Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники Ставропольской психиатрической больницы организовали туристический клуб «Турдом» и отправились в поход в честь Дня Победы. Об этом сообщает STV24.
Работники медицинского учреждения поднялись в горный район Архыз на высоту 2 400 метров, преодолев более 40 километров в течение пяти дней.
Группу возглавил менеджер по работе с корпоративными клиентами Максим Глебов. Всего в поход пошли 15 человек, самому младшему из которых 20 лет, а самому старшему — 60. Организатор отметил, что команда медиков-путешественников готовилась к этому событию в течение года.
Грядущим туристическая группа «Турдома» планирует установить флаг психиатрической больницы на горе Эльбрус.
В марте мужчина с ограниченными возможностями из Австралии покорил Эверест, несмотря на сломанную инвалидную коляску. Скотт Дулан поднялся на высоту 5 364 метра над уровнем моря за 10 дней. На седьмой день похода у его коляски отвалилось колесо.
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