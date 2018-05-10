Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход

Сотрудники Ставропольской психиатрической больницы организовали туристический клуб «Турдом» и отправились в поход в честь Дня Победы. Об этом сообщает STV24.

Работники медицинского учреждения поднялись в горный район Архыз на высоту 2 400 метров, преодолев более 40 километров в течение пяти дней.

Группу возглавил менеджер по работе с корпоративными клиентами Максим Глебов . Всего в поход пошли 15 человек, самому младшему из которых 20 лет, а самому старшему — 60. Организатор отметил, что команда медиков-путешественников готовилась к этому событию в течение года.

Грядущим туристическая группа «Турдома» планирует установить флаг психиатрической больницы на горе Эльбрус.