Компания Игоря Чайки «не смогла» в Иране — она отказалась от проекта от строительства станции опреснения воды из-за санкций

"Коммерсант"

со ссылкой на бывшего совладельца компании Олега Митволя

Митволю в нем принадлежало 50%, но в апреле 2018 года он вышел из капитала компании, объяснил свое решение отказом от иранского проекта. Единственным учредителем РБЭЦ остался сын генпрокурора.

РБЭЦ к концу первого квартала 2018 года должен был построить в Иране станции опреснения для питьевой и технической воды примерной мощности 200 тысяч кубометров в сутки. Стоимость проекта оценивали от 110 до 180 миллионов долларов.

Часть питьевой воды должна была поставляться в госучреждения Ирана, а техническую воду планировалось использовать в том числе в сельском хозяйстве.

Реального ослабления санкций в отношении Ирана не произошло, РБЭЦ не смогла договориться о поставках в Иран оборудования для станций с его производителями, сообщил Митволь. Переговоры велись, в частности, с компаниями из Южной Кореи

Германией, Китаем, Россией, Планам РБЭЦ также могло помешать удорожание строительства с 2016 года. Соглашение, подписанное в 2015 году c Ираном Великобританией Францией и США, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.

После заявлений о начале отмены санкций на практике в Иране так и не были запущены какие-либо крупные проекты с иностранными компаниями из-за опасений непрочности соглашения.

Вряд ли такие проекты появятся и сейчас — 8 мая президент США объявил о решении Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки и объявил о готовности применить к Тегерану «жесточайшие санкции». Трамп отметил, что Иран не выполнял взятых на себя обязательств и не ограничил ядерные разработки в обмен на ослабление санкций.