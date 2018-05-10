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Компания Игоря Чайки «не смогла» в Иране — она отказалась от проекта от строительства станции опреснения воды из-за санкций
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Компания Игоря Чайки «не смогла» в Иране — она отказалась от проекта от строительства станции опреснения воды из-за санкций 

Newsru.com 14 минут назад
Фото: Newsru.com
ООО «Русско-ближневосточный экспортный центр» (РБЭЦ) Игоря Чайки отказался от строительства станции опреснения воды в Иране из-за восстановления санкции США против Ирана, пишет газета
"Коммерсант"
со ссылкой на бывшего совладельца компании Олега Митволя.
Митволю в нем принадлежало 50%, но в апреле 2018 года он вышел из капитала компании, объяснил свое решение отказом от иранского проекта. Единственным учредителем РБЭЦ остался сын генпрокурора.
РБЭЦ к концу первого квартала 2018 года должен был построить в Иране станции опреснения для питьевой и технической воды примерной мощности 200 тысяч кубометров в сутки. Стоимость проекта оценивали от 110 до 180 миллионов долларов.
Часть питьевой воды должна была поставляться в госучреждения Ирана, а техническую воду планировалось использовать в том числе в сельском хозяйстве.
Реального ослабления санкций в отношении Ирана не произошло, РБЭЦ не смогла договориться о поставках в Иран оборудования для станций с его производителями, сообщил Митволь. Переговоры велись, в частности, с компаниями из Южной Кореи.
Планам РБЭЦ также могло помешать удорожание строительства с 2016 года. Соглашение, подписанное в 2015 году c Ираном Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.
После заявлений о начале отмены санкций на практике в Иране так и не были запущены какие-либо крупные проекты с иностранными компаниями из-за опасений непрочности соглашения.
Вряд ли такие проекты появятся и сейчас — 8 мая президент США объявил о решении Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки и объявил о готовности применить к Тегерану «жесточайшие санкции». Трамп отметил, что Иран не выполнял взятых на себя обязательств и не ограничил ядерные разработки в обмен на ослабление санкций.
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