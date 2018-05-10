Дьявол носит Prada: что общего между Мирандой Пристли и Анной Винтур

1.

2.

У обеих есть свои характерные отличительные черты в стиле: у Анны — боб и большие черные очки, у Миранды — белый платок Hermes в книге и платиновое каре в фильме.

3.

Обе играют в теннис.

4.

И предпочитают стейки на обед.

5.

Как и свой прототип, Миранда Пристли не задерживается на любой вечеринке больше 15 минут.

6.

Тем не менее, обе настолько пунктуальны, что иногда даже появляются раньше назначенного времени.

7.

Главный редактор журнала Runway и главный редактор Vogue знамениты своим жестким и требовательным характером. (не уверены, если Анна Винтур просила рукопись Гарри Поттера , но могла)

8.

Обе входят в состав попечительского совета музея Метрополитен (Met Gala, привет!)

9.

А еще у них идентичные (и очень красивые) офисы.

10.

А еще считают своей правой рукой стильного экстравагантного мужчину нетрадиционной ориентации (если не догадались, то у Анны этим мужчиной является один из самых влиятельных мужчин нетрадиционной ориентации в мире моды — Андре Леон Телли)

11.

И, конечно, из личной жизни: у обеих «монстров в юбке» двое детей и громкий развод, а также головокружительная карьера в мире моды и глянца.