ФСБ провела обыск кабинета главы Ростехнадзора в Петербурге 

В оперативном мероприятии также приняли участие сотрудники Росгвардии, городской ГСУ МВД, а также сотрудники Управления экономической безопасности.
В четверг, 10 мая, сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыск кабинета руководителя «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».
В оперативном мероприятии также приняли участие сотрудники Росгвардии, городской ГСУ МВД, а также сотрудники Управления экономической безопасности.
Глава Ростехнадзора Григорий Слабиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Фонтанка».
По данному факту было возбуждено уголовное дело.