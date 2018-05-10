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ФСБ провела обыск кабинета главы Ростехнадзора в Петербурге
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ФСБ провела обыск кабинета главы Ростехнадзора в Петербурге 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В оперативном мероприятии также приняли участие сотрудники Росгвардии, городской ГСУ МВД, а также сотрудники Управления экономической безопасности.
В четверг, 10 мая, сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыск кабинета руководителя «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».
В оперативном мероприятии также приняли участие сотрудники Росгвардии, городской ГСУ МВД, а также сотрудники Управления экономической безопасности.
Глава Ростехнадзора Григорий Слабиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Фонтанка».
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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