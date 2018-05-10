ФСБ провела обыск кабинета главы Ростехнадзора в Петербурге

В оперативном мероприятии также приняли участие сотрудники Росгвардии, городской ГСУ МВД, а также сотрудники Управления экономической безопасности.

В четверг, 10 мая, сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыск кабинета руководителя «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

В оперативном мероприятии также приняли участие сотрудники Росгвардии, городской ГСУ МВД, а также сотрудники Управления экономической безопасности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.