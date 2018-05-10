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Организатору произошедшего в 1995 г. убийства мэра Копейска предъявили обвинение
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Организатору произошедшего в 1995 г. убийства мэра Копейска предъявили обвинение 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение организатору и исполнителям убийства мэра Копейска Челябинской области Сергея Вялова, которое произошло в 1995 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Четырем местным жителям, в соответствии со степенью участия, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Соучастие в убийстве», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в августе 1995 года обвиняемые организовали и совершили убийство тогдашнего главы города Копейска, сейчас они отбывают наказание за совершение других преступлений. Пятый участник преступных деяний объявлен в международный розыск. Также в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность обвиняемых к совершению ряда особо тяжких преступлений в 1994-2000 гг.
Ранее руководитель регионального управления СК Денис Чернятьев сообщил, что убийство Вялова раскрыто. Его застрелили у подъезда собственного дома. По версии следствия, для исполнения убийства привлекались жители другого региона, другие подробности не раскрываются.
Копейск — город-спутник Челябинска, население около 150 тыс. человек.
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