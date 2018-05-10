Организатору произошедшего в 1995 г. убийства мэра Копейска предъявили обвинение

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Следователи предъявили обвинение организатору и исполнителям убийства мэра Копейска Челябинской области Сергея Вялова, которое произошло в 1995 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Четырем местным жителям, в соответствии со степенью участия, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Соучастие в убийстве», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в августе 1995 года обвиняемые организовали и совершили убийство тогдашнего главы города Копейска, сейчас они отбывают наказание за совершение других преступлений. Пятый участник преступных деяний объявлен в международный розыск. Также в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность обвиняемых к совершению ряда особо тяжких преступлений в 1994-2000 гг.

Ранее руководитель регионального управления СК Денис Чернятьев сообщил, что убийство Вялова раскрыто. Его застрелили у подъезда собственного дома. По версии следствия, для исполнения убийства привлекались жители другого региона, другие подробности не раскрываются.