Самый маленький «Бессмертный полк» НСО прошел по улицам Вараксино

Активные участники «Бессмертного полка» в Вараксино в основном женщины. Их человек сорок, у каждого — самодельный штендер в руках. Колонна выстраивается на просторной улице Вараксино. Фанерки и ламинированные фото поднимаются над колонной, и мы трогаемся — «Бессмертный полк» села Вараксино. Впереди качают фотографиями ребята, позади лениво трусит молодой рыжий пес.

Сейчас в Вараксино 146 жителей. В полку практически все участники праздничных мероприятий: у памятника погибшим, где запланирован митинг, участников шествия ожидают не более десятка человек. Путь колонны лежит мимо кладбища, на котором похоронены многие из тех, чьи фото поднимаются над колонной.

Председатель совета ветеранов сельсовета Александр Чернов объявил о минуте молчания. Молчим. И фото на картонках, казалось, повернулись к могилам.

«Точиев Мажит Исмайлович 1919-1974» — несет портрет своего отца Муса Точиев. Мажит вернулся с фронта в 1944 году после ранения: осколок сидел в виске, операцию делать нельзя было, так и ходил с ним до самой смерти. Но Мажиту не удалось вернуться в свое родное Экажево ( Ингушетия ) — все ингуши были выселены в Казахстан . «Там, в селе Лозовое Целиноградской области, я и родился», — добавляет Муса.

У Галины Петровны Масловой в руках потрет Петра Дмитриевича Горшкова . Командир отделения сержант Горшков воевал на Ленинградском фронте, получил медаль «За боевые заслуги». Он умер в 1998 году, как и Петр Сергеевич Кравченко. И он тоже воевал на Ленинградском фронте. Вернулся по ранению — но дожил до 89 лет. Работал почтальоном, а начальником почтового отделения была его дочь Екатерина Петровна Хмелевская . Она и несет сегодня его портрет: «Это семейный праздник. Нас много, детей, и отец — самое дорогое в нашей жизни».

Наталья Александровна Подсадникова, бывшая учительница, несет фото солдата в форме Первой мировой войны. Это Осипенко Карп Антонович, ее дед: «Прошел все войны. Не знаю, когда умер, маме было тогда 30 лет, ему около 50».

— Это батя мой. Отца забрали на фронт, а я через 13 дней родился… Написать еще успел, чтобы назвали меня в его честь. И погиб, — рассказывает Александр Костин

— Почему на фото без ордена?

— Это мы в детстве потеряли. Нас два брата. Один сейчас в Донецкой области живет, в 35 км от Мариуполя , в селе Республика.

В 2017 году в Вараксино закрылось последнее предприятие «Колос», в 2018 году закрывается школа. Мы идем мимо зарастающих «домовых» пустырей, и пустые глазницы окон бывшей колхозной столовой, кажется, всматриваются в нас и в портреты.

— Перед праздниками всех тружениц тыла объехала, поздравила, — рассказывает Нина Валентиновна Рак, председатель сельсовета, — старенькие уже все.

Идем по небольшому селу полчаса, как бы показывая предкам их родину. То группой, то выстраиваясь в шеренгу, обходя лужи. Как и все мероприятия, вносящие разнообразие в жизнь селян, «Бессмертный полк» ожидают каждый год.