СМИ сообщили о возможном выкупе «Интер РАО» своих акций у «Русгидро»

«РусГидро» , владеющая около 4,92% в « Интер РАО », вступила в переговоры о продаже этого пакета «Интер РАО Капитал», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на энергорынке.

По словам одного из собеседников, знакомым с ходом переговоров, сделка сейчас обсуждается, но ее параметры не утверждены. Доля «Русгидро» в «Интер Рао» может стоить до 20 млрд руб. Но по данным источников газеты, «Русгидро» планирует продать акции с дисконтом.

Согласно одному из вариантов, «Интер РАО Капитал» может купить акции у «Русгидро», а затем погасить весь квазиказначейский пакет, пишет газета. Эта конструкция поможет «Роснефтегазу» возобновить наращивание доли в «Интер РАО» без выставления обязательной оферты другим акционерам. Сейчас при превышении порога 30% «Роснефтегаз» будет обязан выставить оферту другим акционерам. Если же квазиказначейский пакет будет погашен, доля «Роснефтегаза» в «Интер РАО» соответственно вырастет до 36,08%, ФСК — до 24,25%, доля акций в свободном обращении увеличится до 39,68%.

Однако пока неясно, готов ли «Роснефтегаз» и дальше увеличивать долю в «Интер РАО», отмечает издание. В госкомпании на запрос газеты не ответили. В ФСК сообщили, что для продажи доли в «Интер РАО» необходимо разрешение государства, но про обсуждение этого вопроса в компании не слышали.