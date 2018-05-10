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СМИ сообщили о возможном выкупе «Интер РАО» своих акций у «Русгидро»
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СМИ сообщили о возможном выкупе «Интер РАО» своих акций у «Русгидро» 

Ведомости 1 час назад
«РусГидро», владеющая около 4,92% в «Интер РАО», вступила в переговоры о продаже этого пакета «Интер РАО Капитал», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на энергорынке.
По словам одного из собеседников, знакомым с ходом переговоров, сделка сейчас обсуждается, но ее параметры не утверждены. Доля «Русгидро» в «Интер Рао» может стоить до 20 млрд руб. Но по данным источников газеты, «Русгидро» планирует продать акции с дисконтом.
Фактический контроль над «Интер РАО» сейчас удерживают «Интер РАО Капитал» (владеет квазиказначейским пакетом акций 18,37%) и «Роснефтегаз» (владеет 27,63% акций). Советы директоров «Интер РАО» и «Роснефтегаза» возглавляет Игорь Сечин. Еще 18,57% акций — у Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»), в свободном обращении находится 30,52%. Консолидировать акции энергетический холдинг начал с конца 2013 г., выкупив доли Росимущества и «Росатома».
Согласно одному из вариантов, «Интер РАО Капитал» может купить акции у «Русгидро», а затем погасить весь квазиказначейский пакет, пишет газета. Эта конструкция поможет «Роснефтегазу» возобновить наращивание доли в «Интер РАО» без выставления обязательной оферты другим акционерам. Сейчас при превышении порога 30% «Роснефтегаз» будет обязан выставить оферту другим акционерам. Если же квазиказначейский пакет будет погашен, доля «Роснефтегаза» в «Интер РАО» соответственно вырастет до 36,08%, ФСК — до 24,25%, доля акций в свободном обращении увеличится до 39,68%.
Однако пока неясно, готов ли «Роснефтегаз» и дальше увеличивать долю в «Интер РАО», отмечает издание. В госкомпании на запрос газеты не ответили. В ФСК сообщили, что для продажи доли в «Интер РАО» необходимо разрешение государства, но про обсуждение этого вопроса в компании не слышали.
Аналитик АКРА Наталья Порохова указывает, что продажа непрофильного пакета может помочь «Русгидро» погасить до 12% общего долга в 170 млрд руб. Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Скляр обращает внимание, что с момента вхождения «РусГидро» в капитал «Интер РАО» акции подорожали в три раза, это неплохой момент для выхода, тем более что компания не оказывала особого влияния на деятельность «Интер РАО».
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