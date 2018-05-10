Россиянин в год получает столько, сколько один депутат за месяц

Основная идея разработчиков в том, чтобы «значительно сэкономить на содержании парламентского корпуса». Если народные избранники станут получать столько же, сколько и наши врачи, учителя, инженеры, уверены Миронов и К*, то всем будет хорошо. Тем же врачам — от одной, видимо, только мысли, что депутаты, наконец, на себе почувствуют, как надо «крутиться», чтобы прокормить свою семью. Пенсионерам, чья скромное сегодня ежемесячное содержание будет выглядеть не столь нищенским. Ну, и родному государству, казна которого только на оклады думцев ежегодно теряет несколько десятков миллионов рублей…

По СМИ прошла информация, что народные избранники получают с начала года до 800 тысяч рублей, что примерно в 22 раза больше, чем средняя заработная плата по стране. Такую и урезать можно. Хотя судя по декларациям того же Миронова и Нилова, их доходы за год не превысили 5 миллионов рублей, а значит вряд ли они получают почти миллионную зарплату. Тогда бы их доходы были в два раза выше. Впрочем, декларации были представлены за прошлый год, а повышение якобы обещали в этом.

Подробностей разработчики законопроекта не афишируют. Не исключено, есть в нем и ещё что-нибудь интересное или даже уникальное в своем роде. Узнаем, если он пройдет все необходимые чтения. Если, конечно, до этого дойдет. Пока же вызывает лишь резкое неприятие. В том числе, у самих депутатов ГД РФ.

— Именно таковым оно и является, — поясняет он «СП». — Потому что, во-первых, явно не продумано. А, во-вторых, нереально. Вообще, с подобными инициативами выступают обычно люди, которые на депутатскую зарплату не живут, она им, в сущности, не нужна. Например, бизнесмены. Или те, кто имеет теневые доходы.

«СП»: — А почему нереально, Виталий Валентинович?

— Средняя зарплата по стране составляет сейчас порядка 40 тысяч рублей. Кто пойдет на работу в Госдуму за эти деньги? И как вообще можно жить на них в столице, где работают думцы?Тогда бы уж предлагали среднюю по Москве

«СП»: — По итогам 2017 года эта средне-столичная составила 67900 тысяч рублей. Считаете, достаточно для нормальной жизни с учетом высоких цен в Первопрестольной на всё и вся?

— Если экономить, отказывать себе кое в чем, то, в принципе, жить можно. Ну и при возможности подрабатывать… Однако депутаты ГД РФ на подработку, совмещение права не имеют. Плюс, в Думе большинство депутатов — это приезжие из регионов. Дома у них, как, в частности, и у меня, остались семьи, которые нужно кормить. В Москве мы только работаем. При первой же возможности — на выходные, праздники — едем домой. То есть, живем на два города. Важная часть нашей работы — встреча с избирателями. Среди них нередки люди, нуждающиеся в материальной помощи…

«СП»: — Неужели из своего кармана даете?

— Да. И не только я, знаю ещё несколько депутатов, для которых это стало правилом, нормой. Ещё доплачиваю своим помощникам, зарплата которых не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Можно долго перечислять…

Похоже, Миронов с Ниловым не утруждали себя расчетами возможных депутатских трат. Им самим названные Виталием Милоновым статьи расходов, судя по всему, неведомы. К слову, рядовые думцы, то есть, не главы профильных комитетов, не спикер и вице-спикеры, получают ежемесячно более 300 тысяч рублей. Откуда взялась цифра 800 тысяч, упомянутая в одном из интернет изданий со ссылкой на одного из «архитекторов законопроекта», остается только гадать. Хотя даже при таком раскладе, 350 тысяч рублей — это доход среднестатистического россиянина почти за год. Негусто выходит. Но и ситуацию не спасет.

Несложно подсчитать реальную экономию от сокращения депутатского оклада, зная, что численный состав российской Госдумы составляет 450 человек. Составит она примерно 17 — 20 млн рублей в месяц. Решит ли это проблему дефицита казны?

— Не решит, конечно, ясно и без подсчетов, — уверен Борис Вишневский , питерский парламентарий. — Не о снижении депутатского содержания нужно говорить, выступая с дешевым популизмом. А о том, чтобы поднять зарплату всем россиянам!

«СП»: — Нас уже не один год уверяют в том, что в стране кризис, средств нет…

— Средства есть. Я бы даже сказал, их более чем достаточно. Просто нужно изменить приоритеты в их расходовании. Это — во-первых. А, во-вторых, власть должна начать реально, а не на словах, бороться с коррупцией.

«СП»: — Да ведь вроде борется. Постоянно слышим о задержаниях зарвавшихся чиновников самого разного ранга — от местных, краевых до федеральных.

— Вот именно, что «вроде»…А о том, куда девается их нажитое «непосильным трудом» добро, среди которого не только особняки стоимостью в сотни миллионов, и целые автопарки престижных иномарок, но и золотые слитки — слышали? Я — нет. Разве что пожитки экс-губернатора Сахалина Хорошавина выставили недавно на аукцион. Нет, это все имитация борьбы с коррупцией. Велась бы она реально, систематически, мы бы не наблюдали растущих как грибы после дождя хором чиновников и депутатов, в том числе, за рубежом. Откуда у них средства на это? Явно же с зарплаты откладывали.

— Соглашусь с питерским коллегой Вишневским: деньги в стране есть. Их вполне хватило бы на повышения зарплат россиянам всех профессий и должностей, — считает Владимир Станиславович. — Где деньги? В частности, в госкорпорациях. Какую ни возьми — от «Внешэкономбанка» «Роснефти» до «Роснано» РЖД — просто сумасшедшие зарплаты у ведущих менеджеров. По моим данным, каждый из них получает до 60 млн рублей в год. Мыслимое ли это дело, когда средняя пенсия по стране не превышает за те же 12 месяцев и 200 тысяч? При этом все эти корпорации получают от государства немалые субсидии, а свои доходы они оставляют преимущество себе — «на развитие», как нас уверяют.

Дальше. Перед президентскими выборами довольно долго муссировалась тема изменения налоговой шкалы. В цивилизованных странах богатые давно платят налоги по иной ставке, чем люди среднего достатка и бедные. И это правильно. Только наши российские «капиталисты» облагаются тем же 13-процентным налогом, что и все остальные. Справедливо? Нет!

И ещё один важный момент. Он связан с социальной поддержкой. Её наши граждане получают главным образом от власти своего региона. Но регионы-то разные с точки зрения экономического развития. И получается, где регион более-менее благополучный, там и поддержка существенней, а где с экономикой не очень, там и соответствующая помощь ветеранам, пенсионерам, неимущим, то есть, тоже «не очень».

«СП»: — Предлагаете уравнять возможности, передав право на социальную помощь федеральному центру?

— Да. Потому что все граждане России , согласно Конституции, имеют равные права на нормальную жизнь.

«СП»: — Может, лучше больше власти дать самим регионам? И средств оставлять им больше на «внутренние потребности»?

— С этим сложнее. Во-первых, малые города многих краев и областей страны стремительно пустеют. Безработица и слабая соцподдержка заставляют людей сниматься с насиженных мест, уезжать в большие города. А заводы, фабрики в одночасье не вырастают, для этого, кроме денег, нужно ещё и время. Во-вторых, есть такое понятие, как государственная необходимость. Страной надо управлять. Её надо защищать. Для чего необходимы средства на армию, вооружение, на определенный властный аппарат… Нет, начинать, уверен, нужно с госкорпораций. Что за странный такой нарост в нашей экономике? Зачем?

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