Что из себя представляют и на что имеют право коллекторы

Угрозы под запретом

Не так давно в редакцию «Волга Ньюс» обратилась читательница Александра Богатова (фамилия изменена), которой частенько названивают коллекторы с угрозами. Дело в том, что пару лет назад девушка выступила доверенным лицом своей знакомой, берущей заем в МФО. По словам заемщицы, долг был оплачен, да и Александра уже давно не общается с должником. Однако коллекторам объяснять это бесполезно.

Из рассказа девушки можно смело сделать вывод — она столкнулась с квазиколлекторами. А между тем деятельность коллекторов регламентируется Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а также кодексом этики, разработанным Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Эти документы категорически не допускают никаких угроз физической расправы, уничтожения имущества, применения методов, опасных для жизни и здоровья людей. Взыскатели не могут оказывать психологическое давление с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника и других лиц, а также вводить заемщика в заблуждение относительно его прав, размера долга, сроков исполнения обязательства и др.

Заметим также, что деятельность коллекторов в РФ регулирует Федеральная служба судебных приставов (ФССП), которая ведет реестр лицензированных организаций. Только в прошлом году в Управление ФССП по Самарской области поступило 776 обращений по вопросам деятельности коллекторов, 720 из них было принято к рассмотрению. На деятельность юрлиц, не включенных в реестр, пожаловались еще 680 человек. Причем наибольшая часть (более 550 обращений) пришлась на микрофинансовые организации, которые самостоятельно взыскивали свои долги. В итоге УФССП по Самарской области возбудило 31 дело об административных нарушениях, из которых 13 — за нарушение закона о защите прав заемщика (физлица) при возврате долга, 18 — за непредоставление сведений регулятору. Увы, по состоянию на февраль 2018 года из этого вала жалоб было рассмотрено всего два дела, в результате чего за настойчивые звонки должникам коллекторы были оштрафованы на сумму 120 тыс. рублей.

В этом году судебные приставы Самарской области намерены проводить плановые проверки деятельности коллекторских агентств — в прошлом году они проводились лишь по обращениям граждан. С планом проверок на 2018 год можно ознакомиться на сайте регионального ведомства в разделе «Деятельность Управления/Государственный контроль и надзор/План проверок юридических лиц, включенных в государственный реестр».

Взыскатель и банк

А теперь давайте разберем схему сотрудничества кредитных организаций и коллекторских агентств. Дело в том, что на определенной стадии работы с должниками банкам и МФО становится невыгодно самостоятельно вести с ними переговоры, ведь это лишние издержки. Тогда они обращаются в коллекторские агентства, и вариантов сотрудничества здесь может быть два. Коллекторы могут работать с банками и МФО по агентскому договору. В таком случае, когда долг погашается, взыскатель получает комиссию от кредитной организации. Второй вариант — когда коллекторы выкупают у кредитора долг по договору переуступки прав требований. В этом случае возвращенные должником деньги уже целиком уходят агентству. При этом здесь коллекторы могут самостоятельно предложить более щадящие для должника условия, ведь это в их интересах. В первом же случае условия возврата долга нужно обсуждать с кредитором, который может и не пойти на уступки должнику.

Получается, что на самом деле коллектор, действующий официально — это вовсе не страшный бандит, который выбивает долг любыми способами. Так что если вам позвонил взыскатель, не стоит сразу пугаться и бросать трубку. Лучше спокойно поговорить с ним, ведь в его задачи входит проконсультировать вас о том, какие пути решения есть для погашения долга. Ведь вернуть долг все равно придется. Поэтому лучше идти на контакт с коллектором — иначе должник не будет получать актуальную информацию о сумме долга, условиях погашения и возможного списания части долга. Если же вы не хотите продолжать общение, то вы вправе направить в коллекторское агентство заверенное у нотариуса уведомление об отказе от взаимодействия. Однако такие действия, как правило, играют не на руку заемщику, ведь следующая инстанция — уже суд.

Но что делать, если вам «повезло» вести диалог с коллекторами, которым ни федеральный закон, ни кодекс этики не писан? «Если вы заподозрили, что столкнулись с так называемыми квазиколлекторами, то имеет смысл задать им встречные вопросы, — объясняет член Совета, руководитель PR-комитета НАПКА Сергей Шпетер . — Что за агентство (по-хорошему сотрудник сам должен представиться), на основании какого поручения он работает, какой номер сертификата в реестре ФССП, наименование кредитора и др. Эту информацию всегда можно проверить».

Помните, коллектор имеет право взаимодействовать с близкими должника только в том случае, если заемщик выразил свое согласие на это, а близкие не отказались от общения. При этом кредитор или же взыскатель не может без согласия должника передавать его данные третьим лицам или делать их общедоступными. Если же на том конце провода — сплошной неадекват и угрозы, как в случае с Александрой Богатовой, то медлить нет смысла. Прямиком обращайтесь в полицию. О нарушении законодательства со стороны взыскателей самарцы также могут сообщать в УФССП по адресу: ул. Урицкого, 17, телефон 8 (846) 266-62-35. Кроме того, жалобу можно отправить в НАПКА, они тоже постараются разобраться в ситуации. Сергей Шпетер, член Совета, руководитель PR-комитета НАПКА:

— В течение последних лет рынок взыскания сужался, в прошлом году первично на аутсорсинг в коллекторские агентства было передано долгов на сумму на 40% меньше, чем в 2015-м. Мы предполагаем, что возобновление прежних объемов произойдет к концу 2019 года, потому что в настоящее время объем выдаваемых кредитов растет.