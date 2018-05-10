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Красноярцев приглашают на ярмарку «День садовода»
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Красноярцев приглашают на ярмарку «День садовода» 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Министерство сельского хозяйства приглашает жителей Красноярска на ярмарку «День садовода», которая пройдет 19 мая с 10.00 на Театральной площади.
Участниками ярмарки станут не только профессиональные садоводы, но и любители. Здесь в большом ассортименте будут представлены рассада, декоративные саженцы, плодово-ягодные кустарники и многолетние растения. Также все желающие смогут приобрести ремесленные изделия, выполненные из природных материалов.
«Ярмарка предоставит возможности краевым питомникам, садоводческим и огородническим объединениям реализовать свою продукцию на бесплатной площадке, а также удовлетворит потребности населения в качественном посадочном материале», — отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.
Кстати, в будущем подобные мероприятия будут проводиться регулярно.
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