Красноярцев приглашают на ярмарку «День садовода»

Участниками ярмарки станут не только профессиональные садоводы, но и любители. Здесь в большом ассортименте будут представлены рассада, декоративные саженцы, плодово-ягодные кустарники и многолетние растения. Также все желающие смогут приобрести ремесленные изделия, выполненные из природных материалов.

«Ярмарка предоставит возможности краевым питомникам, садоводческим и огородническим объединениям реализовать свою продукцию на бесплатной площадке, а также удовлетворит потребности населения в качественном посадочном материале», — отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов

Кстати, в будущем подобные мероприятия будут проводиться регулярно.