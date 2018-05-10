Ветеран войны в Киргизии посадил сад в честь погибших однополчан

Вернувшись с войны домой, Жолдошбай Адаев пошел в сельсовет с просьбой выделить участок земли. Не для себя — для сада в честь товарищей по оружию, погибших в боях с фашистами. В 1948 году ветеран посадил первые деревья. С тех пор вот уже 70 лет в селе Тулейкен Ошской области растут орехи Ивана, яблони Степана, груши Сергея и еще много плодовых деревьев.

Жолдошбай Адаев — один из немногих участников Великой Отечественной войны, проживающих сегодня в области. Сегодня ему 95, но, несмотря на преклонный возраст, стариком он себя не считает. Каждый день ветеран выходит в сад, обрезает высохшие ветки деревьев, вносит удобрения. Здесь же его любимая беседка, на столе — фронтовые альбомы и письма товарищей, с которыми он поддерживает связь после войны.

Внучка ветерана Гульмира Токтобаева наливает чай и вместе с детьми усаживается поудобнее, чтобы послушать военные рассказы деда.

— Первым я посадил орешник, он долгожитель, как и я, — рассказывает Жолдошбай Адаев. — Весь этот сад — моя гордость и радость. Здесь дышится легко, молодость вспоминается, мои фронтовые товарищи. Прошел среди деревьев — словно с однополчанами встретился. Потом садимся пить чай. Рассказываю внукам о том, как воевали, делились друг с другом патронами и хлебом, прятались от дождя под одной плащ-палаткой. Я уже плохо помню фамилии друзей, поэтому назвал деревья их именами.

Жолдошбай ушел воевать, когда ему едва исполнилось восемнадцать. Ранним сентябрьским утром 1942 года воинский эшелон увез его и еще несколько земляков в далекую Москву . В пути были почти неделю, и все это время он с нетерпением ждал, когда увидит большой город, о котором столько читал в газетах. Часть, где ему предстояло начать службу, формировалась на Чистых прудах. Два месяца их, парней из киргизской глубинки, обучали, как надо держать оружие, прицеливаться, стрелять, ходить в штыковую атаку. А первое боевое крещение Жолдошбай Адаев получил под Калугой . Сначала молодого солдата пугал свист пуль и грохот орудийных залпов, но со временем страх отступил, а на смену пришло огромное желание выжить и победить врага.

Курск и Нежин, Вместе с товарищами Жолдошбай освобождал от врага Орел Белгород , участвовал в боях на Курской дуге, прошел Украину , где пришлось драться с фашистами за Конотоп Бахмач и Киев. А великий день Победы — 9 мая 1945 года — киргизстанец с однополчанами встречал в Москве, маршируя по Красной площади. После войны он какое-то время оставался в столице, чтобы помочь восстанавливать разрушенные жилые дома. В родную Киргизию Жолдошбай вернулся лишь в ноябре 1947 года.

Приехав в родной аил, он решил, что односельчане и их дети должны знать правду о войне и не забывать тех, кто пожертвовал собой ради победы. Поэтому в мирной жизни Жолдошбай выбрал профессию учителя истории. А потом, возвращаясь домой после уроков, он встретил девушку, поразившую его в самое сердце. Звали ее Бусара.

У Жолдошбая Адаева четыре дочери. Внешне они похожи на красавицу-мать, а твердостью характера пошли в отца. Дочки подарили ветерану восемнадцать внуков, а те, в свою очередь, теперь уже правнуков. Скучать старому солдату они не дают.