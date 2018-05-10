День 10 мая в истории

86 лет назад (1932) на ленинградском заводе «Коминтерн» были выпущены первые советские телевизоры.

Б-2 (так он назывался) был разработан в 1931 году инженером Антоном Брейтбартом. Размер экрана составлял всего 3х4 сантиметра, но к нему прилагалась стеклянная лупа. Хотя сейчас такие размеры и кажутся смешными, в то время Б-2 считался невероятно «продвинутым» устройством с технологической точки зрения.

Первые телевизоры стоили около 230 рублей, что было очень дорогим приобретением.

Всего было изготовлено около 3000 Б-2. Также он выпускался в виде набора деталей для самостоятельной сборки.

101 год назад (1917) постановлением Временного прави­тельства «Об учреждениях по делам печати» в Петрограде учреждена Книжная палата.

Она стала первым в мире государственным учреждением, созданным для регистрации произведений печати. Инициатива создания организации принадлежит Русскому библиологическому обществу.

«ТАСС». В 1920 году Книжная палата была реорганизована в Российскую центральную книжную палату и переведе­на в Москву . С 1936 году преобразована во Всесоюзную книжную палату, а с 1992 года носит наименование Российской. С 2013 года является филиалом Информационного агентства России

В Национальном фондохранилище Российской книжной палаты хранится самая полная и единственная в мире коллекция печатной продукции на русском языке и национальных языках народов России (более 80 миллионов единиц хранения).

135 года назад (1883) в Москве загорелись первые электрические дуговые фонари.

Ко дню коронации Александра III ими осветили площадь вокруг храма Христа Спасителя и колокольню Ивана Великого.

Первые фонари, тогда масляные, появились в Москве в середине XVIII века. Они горели с 1 сентября по 1 мая и только в те ночи, когда на небе не светила луна. В 1863 году в городе появились керосиновые фонари, которые были установлены французом Боаталем.

Изобретателем электрических дуговых фонарей был инженер Павел Яблочков. Москвичам они настолько понравились, что генерал-губернатору города стали подавать прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Однако широко использовать изобретение Яблочкова горожане смогли только спустя почти тридцать лет, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной.

515 лет назад (1503) во время четвёртой экспедиции в Новый Свет Христофор Колумб открыл Каймановы острова.

Первоначально, из-за большого количества черепах, обитающих на самих островах и в окружающих водах, испанцы назвали их «Лас-Тортугас» («Черепашьи острова»), но как оказалось крокодилов там живёт гораздо больше, и поэтому острова стали наносить на мореходные карты под названием «Lagartos» («аллигаторы» или «большие ящерицы»).

Название «Каймановы острова» стали использовать с 1530 года. Существует версия, что оно появилось, когда европейские путешественники, увидев крупных игуан, живущих на островах, приняли их за крокодилов-кайманов.