США планируют снизить влияние российских СМИ в Центральной Азии

Соединённые Штаты выделили $15 млн на развитие «независимых» СМИ в Центральной Азии, где, по мнению американцев, российские медиаресурсы оказывают огромное влияние на общественное мнение. Об этом говорится в контракте Агентства по международному развитию США, с которым ознакомился RT. При этом в документе отмечается, что Вашингтон не намерен напрямую бороться с российскими средствами массовой информации. Вместо этого Госдепартамент будет поддерживать местных журналистов и повышать «медиаграмотность» населения, чтобы оно «лучше понимало роль информации в демократической системе».

Агентство по международному развитию США (USAID) в мае опубликовало контракт на поддержку «независимых» СМИ в странах Центральной Азии. Одна из основных целей инициативы — снижение влияния российских медиа в регионе.

Таджикистане и По мнению авторов документа, доступность и возможность создания качественного, общественно релевантного контента в Центральной Азии, а именно в Казахстане Узбекистане , остаётся на низком уровне. При этом сохраняется сильное преобладание новостных и развлекательных программ, транслируемых из России , которые «играют ключевую роль в формировании общественного мнения жителей данного региона».

«Местным независимым СМИ сложно соперничать с щедро финансируемым контентом, предоставляемым российскими каналами, которые широко доступны в регионе. Частные и независимые медиакомпании занимаются производством новостных материалов, однако они редко имеют прямой доступ к официальной информации и зачастую ссылаются на финансируемые государством СМИ как на свой единственный источник», — говорится в документе.

В то же время в контракте указано, что подрядчики должны не напрямую противостоять российскому влиянию, а действовать опосредованно.

«Принимая во внимание высокую восприимчивость к российскому влиянию в странах Центральной Азии, эта деятельность будет направлена не на непосредственную борьбу с данным влиянием, а на развитие способности граждан Центральной Азии проявлять разборчивость в потреблении распространяемой СМИ информации, повышение медиаграмотности и вовлечённости граждан, а также улучшение производимого местными СМИ контента», — подчёркивают авторы документа.

При этом в документе утверждается, что в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане российские телеканалы остаются основным источником информации, что вкупе со слабым освещением международных тем местными каналами ведёт «к неверному пониманию мировых событий» населением региона. Это, в свою очередь, якобы «позволяет авторитарным режимам сохранять контроль над сообщаемой информацией и формировать общественное мнение, препятствует проведению демократических реформ, а также подрывает такие универсальные ценности, как свобода слова, свобода СМИ и транспарентность».

Инструменты влияния

Предполагается, что деятельность в рамках контракта будет осуществляться в трёх направлениях. Первое — техническая и организационная поддержка медиакомпаний и журналистов, повышение их профессионализма и решение проблемы финансовой жизнеспособности и самодостаточности.

Второе направление — продвижение «информационной грамотности» населения, разъяснение «роли СМИ в демократическом обществе», обучение «мыслить критически», чтобы различать «манипулирование информацией», а также вовлечение людей в производство новостного контента.

«Поддержка может включать в себя инновационную программу информационной грамотности, цель которой — предоставить общественности инструменты для обретения активной гражданской позиции, чтобы она могла лучше понимать роль информации в демократической системе и оказывать давление на правительство с тем, чтобы его работа отличалась большей прозрачностью и подотчётностью», — говорится в документе.

Третье направление — деятельность, направленная на изменение законодательства в сфере СМИ, которое позволит «улучшить качество работы СМИ».

На эти цели выделено в общей сложности $15 млн Эксперт Дмитрий Верхотуров предположил, какие цели могут преследовать США.

«Цель США проста и понятна: смена режимов и смена политической ориентации всех стран Центральной Азии. Такой проект бессмысленно запускать из-за какой-то мелочи. Ставки серьёзные», — подчеркнул эксперт.

По мнению Верхотурова, Соединённые Штаты пытаются закрепиться в регионе ради стратегического преимущества над Китаем и Россией.

«Это большая военно-политическая стратегия США. В контексте большой стратегии американцам нужно укрепиться в Центральной Азии, поскольку в этом случае они получают стратегическое преимущество — и против России, и против Китая. Для того, чтобы там укрепиться, Вашингтону нужно обеспечить себе идеологический плацдарм — обеспечить себя сторонниками. В целом можно сказать, что это первые информационные залпы большой мировой войны», — отметил эксперт.

Потребительский подход к сотрудничеству

Напомним, что ранее Пентагон заявлял о проблемах, которые якобы создаёт влияние России в Центральной Азии. С соответствующим заявлением в феврале текущего года выступил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел

«Россия сохраняет значительное влияние в Центральной Азии, где страны, входившие ранее в Советский Союз, всё ещё полагаются в различной степени на Россию в том, что касается их экономических потребностей и обеспечения безопасности. Это создаёт для нас проблемы, так как предпринимаемые Россией усилия могут ограничить возможности для взаимодействия и предоставить Москве дополнительные рычаги влияния», — заявил Вотел на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам вооружённых сил.

Российский МИД отреагировал на заявление главы Центрального командования ВС США, отметив, что «американцы подходят к сотрудничеству со странами Центральной Азии потребительски, стремясь заполучить доступ к сырьевым ресурсам, логистике, транзитным коридорам, а также к контролю над чувствительным сектором безопасности».

«Мы с уважением относимся к праву наших центральноазиатских друзей выбирать себе партнёров, но против того, чтобы кто-то из этих партнёров настраивал нас друг против друга», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.