Кто родился 10 мая

Возглавляла Комиссию по качеству жизни граждан, здравоохранению, социальной политике и трудовым отношениям Общественной палаты Московской области . Занимала пост Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Оксана Пушкина — автор книг «Женские истории Оксаны Пушкиной», «Зигзаги судьбы», «Жизнь за кадром: роман с телевидением» и др. Она — создатель документального фильма « Ирина Роднина . Женщина с характером».

А ещё в этот день родились:

Дмитрий Владимирович Фролов (39 лет), председатель Курганской областной Думы. Работал на предприятии железнодорожного транспорта и метрополитена вагонного депо Курган Южно-Уральской железной дороги. Избирался депутатом Курганской городской Думы. В сентябре 2015 года возглавил региональный парламент, став самым молодым спикером в истории Думы области.