Кто родился 10 мая 

Оксана Викторовна Пушкина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Работала в молодежной редакции 5-го канала Ленинградской студии телевидения, в «Телекомпании Шестой канал» (Санкт-Петербург), в телекомпании «ВИД» (Москва), была корреспондентом и координатором на телеканале ABC (США). Вела ряд телепрограмм, в том числе, «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» (НТВ) и «Я подаю на развод» (Первый канал).
Возглавляла Комиссию по качеству жизни граждан, здравоохранению, социальной политике и трудовым отношениям Общественной палаты Московской области. Занимала пост Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
Оксана Пушкина — автор книг «Женские истории Оксаны Пушкиной», «Зигзаги судьбы», «Жизнь за кадром: роман с телевидением» и др. Она — создатель документального фильма «Ирина Роднина. Женщина с характером».
Оксана Михайловна Бурико, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Работала в министерстве финансов Республики Тыва, в Центре исследований бюджетных отношений Москвы при Министерстве финансов РФ, была помощником члена Совета Федерации. С октября 2014 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Тыва.
А ещё в этот день родились:
Дмитрий Владимирович Фролов (39 лет), председатель Курганской областной Думы. Работал на предприятии железнодорожного транспорта и метрополитена вагонного депо Курган Южно-Уральской железной дороги. Избирался депутатом Курганской городской Думы. В сентябре 2015 года возглавил региональный парламент, став самым молодым спикером в истории Думы области.
Валерий Юрьевич Виноградов (60 лет), префект Северо-Восточного округа г. Москвы. Являлся заместителем, первым заместителем префекта Юго-Западного административного округа Москвы. Возглавлял Департамент территориальных органов управления, Комитет территориальных органов исполнительной власти и развития местного самоуправления. Был префектом Юго-Западного административного округа столицы, министром Правительства Москвы, заместителем мэра. В апреле 2011 года был назначен на должность префекта Северо-Восточного административного округа столицы.
Леонид Петрович Кравченко (80 лет), российский медиаменеджер. Был председателем Гостелерадио СССР и Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании. Возглавлял газеты «Труд» и «Строительная газета», а также информационное агентство ТАСС. Был первым главным редактором «Парламентской газеты».