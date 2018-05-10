ОАО «Выборгский Водоканал» обвиняют в мошенничестве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленобласти рассмотрит иск от десяти муниципальных предприятий в адрес ОАО «Выборгский Водоканал», собственником которого является администрация Выборгского района, передаёт «Коммерсант».

Инициатором судебного разбирательства стал недавно созданный ГУП «Водоканал Ленобласти», в который вливаются муниципальные предприятия, работающие в сфере водоснабжения и водоотведения. В ГУПе считают, что «Выборгский Водоканал» заключал договоры на оказание услуг на устранение аварий, но работы по контрактам физически не выполнялись. Иск стал ответным шагом на судебные претензии «Выборгского Водоканала», который через арбитраж потребовал с местных предприятий 52 млн рублей. По мнению юристов, если фиктивность сделок будет доказана, это может обернуться для руководства водоканалов уголовными делами.

Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел 4 мая. Дата предварительного слушания пока не назначена. Истцами являются водоканалы муниципальных образований Выборгского района, которые будут объединены в Единый водоканал Ленобласти. Для этого предприятиям нужно было передать свое имущество региону, изменив свою форму собственности на МУПы, а потом на ГУПы, после чего оно будет передано «Водоканалу Ленобласти». На сегодняшний день ГУПами стало большинство истцов.

В начале прошлого года, сразу после того как десять предприятий района, оказывающих услуги по водоснабжению, стали МУПами, с ними были заключены договоры об оказании услуг по устранению аварийных ситуаций с ОАО «Выборгский Водоканал». По данным базы «СПАРК-Интерфакс», предприятие полностью принадлежит администрации Выборгского района.

Как сообщили в ГУП «Водоканал Ленобласти», обратиться в суд предприятие решило потому, что «Выборгский Водоканал», по мнению истца, подписывал с местными водоканалами однотипные договоры об оказании услуг по устранению аварийных ситуаций, которые по факту предоставлены не были.

«Они заключались в обход 44-ФЗ. Общая сумма всех договоров по искам составляет 52 млн рублей. Если суд поддержит ГУПы, то эти сделки будут признаны ничтожными», — объяснили в ГУП «Водоканал Ленобласти».

Истцами по делу выступают ГУП ЛО «Каменногорский водоканал», ГУП ЛО «Водоканал „Советский“, ГУП ЛО» Полянский водоканал», ГУП ЛО «Водоканал „Гончаровский“, ГУП ЛО „Высоцк“, ГУП ЛО „Водоканал г. Приморск“, МУП „Селезневский водоканал“, МУП „Водоканал Рощино“, МУП „Первомайский водоканал“, ГУП ЛО „Красносельское“.

Исковые заявления являются ответным шагом на разбирательства „Выборгского Водоканала“, который в конце 2017 года через суд потребовал с местных предприятий деньги за заключенные ранее контракты.

В ОАО „Выборгский Водоканал“ сообщили, что знают о встречном иске.

Там также добавили, что выбор компании по оказанию услуг местные водоканалы действительно осуществляли не по 44-ФЗ.

Стоит отметить, что с 1 марта 2018 года полномочия, касающиеся вопросов водоснабжения и водоотведения населения, от ОАО „Выборгский Водоканал“ были переданы ГУП ЛО „Водоканал города Выборга“, который войдет в состав Единого водоканала Ленобласти. Сейчас „Выборгский Водоканал“ находится на стадии ликвидации.

В пресс-службе Выборгского района судебное разбирательство комментировать отказались.

Старший юрист практики „Стратегия и операционная эффективность“ АО „НЭО Центр“ Александр Киреев считает, что если контракты были заключены в обход 44-ФЗ, то они могут быть признаны недействительными и, следовательно, по ним никто никому ничего не будет должен.