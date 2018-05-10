Ещё
«Ростелеком» наградил создателей лучшего сетевого комьюнити для школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ростелеком» наградил создателей лучшего сетевого комьюнити для школьников 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Учитель информатики Ирина Щукина и учащиеся 7 класса новосибирской классической гимназии № 17 стали победителями ежегодного Всероссийского конкурса «Классный интернет», открыв интернет-сообщество «Создание мультимедийного современного урока». На площадке ресурса педагоги и школьники участвуют в мастер-классах, публикуют собственные работы, выполненные с использованием средств мультимедиа, а также получают постоянную обратную связь в режиме обсуждения.
Накануне Дня Победы состоялось торжественное награждение победителей конкурса: соавторы проекта Вероника Поликанина, Мария Голубева, Анастасия Сулейманова, Анастасия Фрейберг и Софья Занилова получили в подарок от провайдера цифровых услуг и решений гаджеты, которые в дальнейшем пригодятся обладателям для совершенствования учебного процесса.
«Мне нравится создавать презентации, мультфильмы, ведь их придумываешь с нуля — разрабатываешь сценарий, дизайн. Сейчас у меня появилось больше опыта в работе с проектами мультимедиа, поэтому останавливаться на достигнутом я не планирую, тем более что у меня есть новые идеи», — поделилась ученица 7 «Б» класса новосибирской классической гимназии № 17 Вероника Поликанина.
«Проектная деятельность в нашей школе чрезвычайно развита. Каждый раз мы стараемся создавать такие ресурсы, которые применимы и в жизни. Подрастающее поколение начинает скучать, если информация подается в устаревших форматах, поэтому мы стараемся быть на шаг впереди, разрабатывая собственные методики школьного обучения», — пояснила учитель информатики классической гимназии № 17 Ирина Щукина.
Коллектив гимназии участвует в конкурсе «Классный интернет» не первый раз. В 2016 году вместе с восьмиклассниками Ирина Щукина создала образовательный портал «Я познаю мир», который также вошел в число лауреатов. Этот ресурс помогает детям с ограниченными возможностями проводить время с пользой за компьютером: развивать умственные и творческие способности, знакомясь с различными уголками России.
«Мы начинаем жить в эпоху цифровых технологий, которые имеют огромный потенциал для развития практически всех известных нам сфер деятельности. В руках сегодняшних школьников будут сосредоточены все изобретения будущего. Поэтому растущий из года в год интерес к созданию и совершенствованию полезных интернет-ресурсов среди учащихся очень радует», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
Учителя и школьники из всех регионов России в 2017 году представили на конкурс более 180 проектов: разработанные сайты или разделы, сообщества в социальных сетях, приложения для смартфонов, а также развивающие компьютерные игры. В число финалистов вошло 36 проектов, из которых жюри конкурса отобрало четыре проекта-победителя, в это число вошла работа новосибирцев.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Парад, эстафета, салют: программа празднования 9 мая в Новосибирске С 5 мая в Новосибирске начнутся репетиции парада Победы, центр перекроют В Новосибирске началась онлайн-трансляция с площади Ленина, где будет парад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет233
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов877
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»202
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине706
Россиянам запретят жарить шашлыки44
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение