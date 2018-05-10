«Ростелеком» наградил создателей лучшего сетевого комьюнити для школьников

Учитель информатики Ирина Щукина и учащиеся 7 класса новосибирской классической гимназии № 17 стали победителями ежегодного Всероссийского конкурса «Классный интернет», открыв интернет-сообщество «Создание мультимедийного современного урока». На площадке ресурса педагоги и школьники участвуют в мастер-классах, публикуют собственные работы, выполненные с использованием средств мультимедиа, а также получают постоянную обратную связь в режиме обсуждения.

Накануне Дня Победы состоялось торжественное награждение победителей конкурса: соавторы проекта Вероника Поликанина, Мария Голубева , Анастасия Сулейманова, Анастасия Фрейберг и Софья Занилова получили в подарок от провайдера цифровых услуг и решений гаджеты, которые в дальнейшем пригодятся обладателям для совершенствования учебного процесса.

«Мне нравится создавать презентации, мультфильмы, ведь их придумываешь с нуля — разрабатываешь сценарий, дизайн. Сейчас у меня появилось больше опыта в работе с проектами мультимедиа, поэтому останавливаться на достигнутом я не планирую, тем более что у меня есть новые идеи», — поделилась ученица 7 «Б» класса новосибирской классической гимназии № 17 Вероника Поликанина.

«Проектная деятельность в нашей школе чрезвычайно развита. Каждый раз мы стараемся создавать такие ресурсы, которые применимы и в жизни. Подрастающее поколение начинает скучать, если информация подается в устаревших форматах, поэтому мы стараемся быть на шаг впереди, разрабатывая собственные методики школьного обучения», — пояснила учитель информатики классической гимназии № 17 Ирина Щукина.

Коллектив гимназии участвует в конкурсе «Классный интернет» не первый раз. В 2016 году вместе с восьмиклассниками Ирина Щукина создала образовательный портал «Я познаю мир», который также вошел в число лауреатов. Этот ресурс помогает детям с ограниченными возможностями проводить время с пользой за компьютером: развивать умственные и творческие способности, знакомясь с различными уголками России

«Мы начинаем жить в эпоху цифровых технологий, которые имеют огромный потенциал для развития практически всех известных нам сфер деятельности. В руках сегодняшних школьников будут сосредоточены все изобретения будущего. Поэтому растущий из года в год интерес к созданию и совершенствованию полезных интернет-ресурсов среди учащихся очень радует», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Учителя и школьники из всех регионов России в 2017 году представили на конкурс более 180 проектов: разработанные сайты или разделы, сообщества в социальных сетях, приложения для смартфонов, а также развивающие компьютерные игры. В число финалистов вошло 36 проектов, из которых жюри конкурса отобрало четыре проекта-победителя, в это число вошла работа новосибирцев.