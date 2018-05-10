Сколько получают дальневосточники за границей 

Арбайтеры от самушилейСколько жителей Хабаровского края трудятся в Южной Корее, никто точно не скажет. Многие из них де-юре уезжают в Страну утренней свежести как туристы на два месяца (безвизовый срок), де-факто же остаются работать на год и больше. Привлекательность такого нелегального труда легко объяснима. За месяц россияне имеют возможность заработать в два, а то и в три раза больше, чем на родине. Хабаровчанка Наталья Изотова улетела на заработки вслед за подругой. Уже больше года девушка трудится в сельском хозяйстве: собирает и чистит репчатый лук на полях, выращивает огурцы и дыни в теплицах. — Легким труд не назовешь. Работа с 4.30 утра и до шести, а то и до полседьмого вечера. Зимой и летом на поле, в палатках. Переезжаешь вместе с бригадой из города в город, проживание и питание за счет работодателя, а выходных — один-два в месяц, — рассказывает Наталья. Некоторые, по словам девушки, находят работу с помощью так называемых самушилей — бирж труда. Каждое утро работники, которых здесь называют арбайтеры, приходят в офис. Отсюда их распределяют по рабочим местам. — Женщины получают на полях 55-60 тысяч вон в день. В пересчете на рубли это примерно 2900-3300, в зависимости от курса. На заводах чуть выше — 55-85 тысяч вон или 3200-4900 рублей ежедневно, — объясняет Наталья. — Часто работают в щиктанах (кафе и столовых). Если знаешь язык, то принимаешь заказы, если нет — чистишь овощи, фрукты режешь, посуду моешь. В месяц зарплата от 1,5 до двух миллионов вон (87-116 тысяч рублей). Работа по 12 часов в сутки. Жилье и питание предоставляется. О таком заработке в России хабаровчанка могла только мечтать. Здесь девушка трудилась на почте, получая не больше 30 тысяч рублей в месяц. Говорит, что уезжать из Кореи пока не планирует. Смеется: только через депортацию. Именно так вернулся в Россию другой хабаровчанин Никита Сердюк. Трудясь на заводе, он отработал в Корее более года. С удовольствием поехал бы снова, да теперь не пустят. — При депортации мне выписали штраф как нелегалу, сказали оплатить в России. Наши таможенники эту бумажку покрутили, спросили: «Что это такое?» и отпустили без штрафа, — рассказывает мужчина. И Никита, и Наталья признаются, что, как и многие россияне, сталкивались с обманом. Недобросовестные агенты, обещая помочь с работой в чужой стране, часто берут причитающийся им гонорар (200-300 долларов) и исчезают. Иногда сами работодатели не отдают честно заработанное, пугая полицией и депортацией. Тем не менее поток арбайтеров за длинной воной не иссякает. На вахтуНа заработки в Южную Корею отправляются и многие сахалинцы. Брат Ольги Ли улетел сразу после новогодних праздников. — Ему скоро тридцать лет, но, кроме школы, за плечами ничего нет, — рассказывает Ольга. — На Сахалине предлагали устроиться торговым представителем, вроде платят неплохо, но нужна своя машина. Так что за границу парень отправился с определенной целью — заработать на машину. Вакансию нашел через родственников, живущих в Корее. Планировал сначала на три месяца, потом решил остаться до лета. Коллега корреспондента «РГ», выйдя на пенсию, устроилась на работу в Китае поваром за 60 тысяч рублей в месяц— Жалуется, одиноко ему там. Языка не знает, пообщаться не с кем, а живет не в Пусане, где много русскоязычных, а недалеко от Сеула, там больше возможностей для трудоустройства. Так что с коллегами по автосервису приходится общаться через голосовой переводчик на телефоне, — продолжает сестра. Проблем с жильем нет: его либо предоставляет работодатель, либо можно снять комнату за 300 долларов в месяц. — Сейчас вот друзья мужа отправляются на заработки целой компанией, — говорит Ольга Ли, — потому что тут не могут найти достойно оплачиваемой работы. Другой сахалинец — Руслан — улетел в Южную Корею, спасаясь от безответной любви. — В Пусане в первый же день спросил у официанта в кафе, как тут работу найти. Он свел меня с девушкой, которая за небольшую плату рекомендовала будущему работодателю, на завод, — вспоминает Руслан. Позднее он перешел на другой завод. Изматывающий физический труд оказался для парня лекарством. Руслан получал от тысячи долларов в месяц, успел сделать небольшую карьеру: назначили бригадиром. Среди рабочих были корейцы, китайцы и русские. Общий язык находили. Вернулся домой, как только излечился от душевных мук…Продать труд дорогоВ приморской компании, занимающейся отправкой россиян в Южную Корею, корреспонденту «РГ» сказали, что за два месяца работники привозят на родину в среднем по 150 тысяч рублей. Конечно, при условии, что с наемным сотрудником обошлись честно, а работал он прилежно. — У нас есть стабильные контакты с южно-корейской стороной. Мы недаром оговариваем срок работы, поскольку без визы россияне могут находиться в Республике Корея только два месяца. Работа физически тяжелая, в сельском хозяйстве, на стройках или на конвейерах заводов. Едут обычно люди взрослые, хотя обращается и молодежь тоже, причем не только из ДФО, но и других регионов страны, — говорит представитель компании Кристина Пименова. Нередки случаи трудоустройства наших и в КНР. Приморчанка Эльвира Холенко, окончив Дальневосточный университет, ни дня не работала на родине. Получив десять лет назад диплом востоковеда со знанием китайского языка, махнула с подружкой в Шанхай, где довольно быстро устроилась преподавать русский язык гражданам Поднебесной. С тех пор так и живет там. Однако не только хорошие деньги привлекают россиян. Коллега корреспондента «РГ» Елена Девяткина, выйдя на пенсию, просто не смогла найти работу во Владивостоке, хотя была согласна занять место гардеробщицы, подсобной рабочей, уборщицы. Как только работодатель видел в ее трудовой книжке или в резюме слова «генеральный директор», сразу прощался. Зачем ему такой сотрудник, если с мытьем полов вполне справится мигрантка из любой республики СНГ?Какое-то время Елена резала салаты в студенческой столовой. Но это была работа временная, не оформленная официально, с ежедневным расчетом наличными в конверте. И тут приятельница — профессиональный повар в прошлом — уговорила поискать трудового счастья в соседнем Китае. Посредничеством фирм они не пользовались, просто поехали в Харбин наудачу. Предлагали свои услуги, по-хорошему спекулируя на знании русской кухни. Не без труда, но работу нашли. Сначала готовили русскую еду в одном из кафе огромного супермаркета. Познакомились там с гражданами КНР, которые переманили их в открывающийся ресторан русской кухни. Приятельница варила борщи и жарила котлеты, Елена пекла хлеб. Научилась многому, хотя в прошлом никогда не была связана с общепитом и пекарским делом. Но ресторан раскрутить не удалось, может, потому, что расположен он был на малолюдной улице. Пришлось искать другую работу, и она опять нашлась на том же поприще. Снова готовили — борщ, русские пельмени, блины, котлеты, хлеб и булочки…По словам Елены Девяткиной, во Владивостоке она, пенсионерка, никогда бы не нашла работу с оплатой в 60 тысяч рублей (шесть тысяч юаней) в месяц. Вернется ли женщина когда-нибудь на Дальний Восток? Да, у нее во Владивостоке трое внуков, которые сейчас нуждаются в материальной помощи бабушки из Китая…