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Андрей Тарасенко вручил госнаграды накануне Дня Победы
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Андрей Тарасенко вручил госнаграды накануне Дня Победы 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял участие в торжественном собрании, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в Управлении ФСБ России по Приморском краю.
Глава региона поздравил с Великой Победой начальника управления, генерал-лейтенанта Игоря Стручкова, сотрудников и ветеранов ведомства, отметив, что 9 мая — священная дата в истории России, памятная для каждой семьи в стране.
«Достойный вклад в Победу внесли сотрудники органов безопасности Приморского края. За боевые заслуги многие из них удостоены звания Героя Советского Союза. Дорогие ветераны, ваш подвиг навеки вписан в героическую летопись. Благодаря вам мы живем в мирной, свободной стране», — обратился к собравшимся глава Приморья, призвав сохранить память о героях Великой Отечественной войны для будущих поколений.
Андрей Тарасенко вручил две государственные награды — орден Почета и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — сотрудникам управления и две почетные грамоты Губернатора Приморья ветеранам краевого УФСБ России.
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