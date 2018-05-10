Андрей Тарасенко вручил госнаграды накануне Дня Победы

Глава региона поздравил с Великой Победой начальника управления, генерал-лейтенанта Игоря Стручкова , сотрудников и ветеранов ведомства, отметив, что 9 мая — священная дата в истории России , памятная для каждой семьи в стране.

«Достойный вклад в Победу внесли сотрудники органов безопасности Приморского края. За боевые заслуги многие из них удостоены звания Героя Советского Союза. Дорогие ветераны, ваш подвиг навеки вписан в героическую летопись. Благодаря вам мы живем в мирной, свободной стране», — обратился к собравшимся глава Приморья, призвав сохранить память о героях Великой Отечественной войны для будущих поколений.

Андрей Тарасенко вручил две государственные награды — орден Почета и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — сотрудникам управления и две почетные грамоты Губернатора Приморья ветеранам краевого УФСБ России.