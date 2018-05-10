«Без бороды это не Потап!»: Алексей Потапенко сделал себе казацкие усы

Украинский певец Алексей Потапенко , известный под псевдонимом Потап, продолжает эксперименты со своей внешностью. После распада дуэта с Анастасией Каменских артист решил изменить имидж, и его новый образ ошарашил поклонников, которые признали, что более не узнают своего кумира.

Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко всерьез подошел к смене имиджа и с головой окунулся в эксперименты. Поначалу артист решил стать модным и изменил цвет бороды, выкрасив ее в красный, а затем в розовый цвет. И хотя тот его образ пришелся по душе поклонникам, Потап на этом не остановился и решился на кардинальный шаг, полностью сбрив свою бороду.

От когда-то хорошо всем знакомой растительности на лице Алексей оставил только небольшие усы, которые напомнили почитателям знаменитый казацкий облик. Такая смена имиджа удивила почитателей и, в отличие от прошлых экспериментов, не понравилась публике, поскольку, как признали пользователи сети, борода успела стать в их глазах неотъемлемой частью его образа.

«Стоп, это Потап ?» «В байкеры решили записаться?» «Что вы только не делаете со своей бородой и усами…» «Слушайте! Вы так круто изменяетесь! Так на моей памяти один Борис Гребенщиков умеет!» «Каждый день новый образ?» «Нет, без бороды это не Потап!» При этом некоторые почитатели заявили, что новый облик наверняка не понравится Насте Каменских. Несмотря на расставание их дуэта, немало почитателей верит, что их любимые артисты передумают и сноба будут работать сообща. И публикация фотографий, на которых Настя и Потап вместе отдыхают, лишь усиливают надежды почитателей группы «Потап и Настя Каменских».

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