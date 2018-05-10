Газификация Анадырской ТЭЦ увеличит добычу газа на Чукотке в два раза в 2018 году

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Добыча природного газа в Чукотском автономном округе вырастет в два раза и составит 45 млн кубометров в текущем году. Это увеличение обусловлено началом работы одного из двух котлов Анадырской ТЭЦ на голубом топливе, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг заместитель начальника регионального департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Валерий Козлов

"Первоначально на Западно-Озерном месторождении добывалось порядка 23 млн кубометров в год. Частичная газификация Анадырской ТЭЦ увеличит эту цифру до 45 млн в 2018 году. В случае подключения к газу и второго котла станции в 2025 году уровень добычи голубого топлива возрастет до 60 млн кубометров", — сказал собеседник агентства.

Запуск первого газового котла на АТЭЦ состоялся в начале весны. Газификация станции снизила ее потребность в угле с 75 тыс. до 20 тыс. тонн годового резервного запаса.

На территории Чукотского автономного округа с 2003 года эксплуатируется одно месторождение газа — «Западно— Озерное». Добычу там ведет ООО «Сибнефть-Чукотка».