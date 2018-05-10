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Газификация Анадырской ТЭЦ увеличит добычу газа на Чукотке в два раза в 2018 году
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Газификация Анадырской ТЭЦ увеличит добычу газа на Чукотке в два раза в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Добыча природного газа в Чукотском автономном округе вырастет в два раза и составит 45 млн кубометров в текущем году. Это увеличение обусловлено началом работы одного из двух котлов Анадырской ТЭЦ на голубом топливе, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг заместитель начальника регионального департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Валерий Козлов.
"Первоначально на Западно-Озерном месторождении добывалось порядка 23 млн кубометров в год. Частичная газификация Анадырской ТЭЦ увеличит эту цифру до 45 млн в 2018 году. В случае подключения к газу и второго котла станции в 2025 году уровень добычи голубого топлива возрастет до 60 млн кубометров", — сказал собеседник агентства.
Запуск первого газового котла на АТЭЦ состоялся в начале весны. Газификация станции снизила ее потребность в угле с 75 тыс. до 20 тыс. тонн годового резервного запаса.
На территории Чукотского автономного округа с 2003 года эксплуатируется одно месторождение газа — «Западно— Озерное». Добычу там ведет ООО «Сибнефть-Чукотка».
Анадырская ТЭЦ является самой крупной электростанцией на Чукотке. Ее электрическая мощность составляет 50 МВт, тепловая — 140 Гкал/час. Станция снабжает теплом и электроэнергией столицу Чукотки — Анадырь, село Тавайваам и по кабельной линии через Анадырский лиман поселок Угольные Копи. До газификации ТЭЦ работала на буром угле (сейчас на нем работает второй котел).
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