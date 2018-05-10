Эксперты изучат идею международного атомного хаба на Дальнем Востоке России

Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, Росэнергоатом организовал открытый конкурс на выполнение комплекса информационно-консультационных услуг по обеспечению информационной и организационно-технической поддержки разработки и внедрения проекта концепции инициативы «Международный центр „Атомный энерготехнологический комплекс на Дальнем Востоке“ (МЦ АТЭК ДВ).

Согласно материалам инициативных предложений, имеющимся в распоряжении РИА Новости, работа такого комплекса поможет технологическому развитию Дальнего Востока РФ и созданию там территории опережающего развития — высокотехнологичных зон с особым льготным режимом, а также будет способствовать развитию международного сотрудничества России со странами Восточной Азии и Тихоокеанского региона в области использования атомной энергии в мирных целях.

Основой такого комплекса предлагается сделать Дальневосточную АЭС (условное название) в составе двух энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах БН-1200, атомный химико-технологический кластер с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами (ВТГР), а также кластер атомных энергоблоков малой мощности.

Дальневосточная АЭС Атомную электростанцию на Дальнем Востоке предлагается расположить в Амурской области вблизи границы с Китаем в районе населенного пункта Новопетровка или в Приморском крае вблизи поселков Дунай или Ливадия . Согласно авторам инициативы, вырабатываемая этой АЭС электроэнергия могла бы поставляться энергоемким промышленным предприятиям, сооружаемым в комплексе с атомной станцией, а также за рубеж. При этом предлагается проработать вопрос об инвестиционном участии Китая в сооружении АЭС.

Дальневосточная АЭС должна будет работать в так называемом централизованном замкнутом ядерном топливном цикле с использованием смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива. При этом плутоний для такого топлива предложено брать от переработки отработавшего ядерного топлива как российских, так и зарубежных легководных энергетических реакторов, в том числе российских реакторов ВВЭР, работающих на Тяньваньской АЭС в Китае.

Химико-технологический кластер

Корея и Индия. Атомно-водородный химико-технологический кластер (АХТК) с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами предложено разместить в одном из районов Дальнего Востока (в том числе на Сахалине или на одном из Курильских островов) для переработки природного газа в продукты высоких переделов — высокоэффективные водородосодержащие газообразные и жидкие энергоносители (чистый водород, метано-водородная смесь, жидкое топливо), а также химические продукты различного назначения (аммиак, этилен, пропилен и продукты на их основе, включая удобрения различных видов для сельского хозяйства). Ожидается, что потребителями такой продукции станут не только Россия, но и Китай, Япония

Основой АХТК предлагается сделать разработанные в России модульные высокотемпературные газовые реакторы с гелиевым охлаждением. Модульные реакторы имеют ряд преимуществ. В частности, высокие температуры повышают эффективность производства электричества и открывают возможность использования ВТГР для технологических процессов. Кроме того, модульные реакторы обеспечивают наивысший уровень безопасности при тяжелых авариях.

Малые атомные блоки

Что касается кластера атомных станций малой мощности (АСММ), то его создание соответствует интересам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих недостаточно развитую структуру электрических сетей и островную географию. Эти страны заинтересованы в поставке атомных энергоблоков с полным набором услуг по их эксплуатации.

Основой такого кластера, согласно авторам инициативы, может стать строящаяся в настоящее время российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая будет работать в городе Певек на Чукотке. Основой этой ПАТЭС является плавучий атомный энергоблок „Академик Ломоносов“ с двумя реакторными установками КЛТ-40С. Кроме того, в России разработаны проекты других малых реакторных установок с улучшенными технико-экономическими характеристиками в плавучем и блочно-транспортабельном исполнении.

Правовая база

Правовой основой создания МЦ АЭТК ДВ, как считают авторы инициативы, должно стать многостороннее межправительственное соглашение, определяющее цели, юридические и организационные формы создания и функционирования центра и его взаимодействия со странами-участницами, включая вопросы финансирования на этапе создания центра.

При создании такого центра может быть использован опыт сооружения в России Международного центра по обогащению урана (МЦОУ) и проекта Международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции.

Авторы инициативы считают, что объекты атомного комплекса необходимо размещать на территориях опережающего социально-экономического на Дальнем Востоке. При этом для комплекса должны быть созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР.

Экспертная оценка

По заказу „Росэнергоатома“ предстоит создать рабочую группу с привлечением экспертов в области энергетики, не входящих в контур управления концерна. Эта группа должна, в частности, проанализировать возможные технологии и объекты, которые могут использоваться в международном дальневосточном атомном энерготехнологическом комплексе, и территориальное размещение таких объектов.

Эксперты должны будут оценить выгоды и риски реализации инициативы по созданию МЦ АЭТК для России, а также общий объем необходимых финансовых и производственных ресурсов.

Наконец, экспертам предстоит разработать проект концепции инициативы „Международный центр „Атомный энерготехнологический комплекс на Дальнем Востоке“ и разработать дорожную карту такого центра.