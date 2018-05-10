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Совсем не котята: в Техасе на улице подобрали опасных хищников
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Совсем не котята: в Техасе на улице подобрали опасных хищников 

Мир24 1 час назад
В американском штате Техас три человека пострадали в результате нападения рысят. Неравнодушные люди подобрали двух полосатых на улице, приняв их за котят. Об этом сообщает ABC.
Спустя полтора дня представители семейства кошачьих проявили свою настоящую натуру. Во время кормления рысята повели себя агрессивно и искусали людей.
Известно, что пострадавшим людям помощь медиков не потребовалась. Найденных животных передали в центр по спасению и реабилитации.
О еще об одном спасении дикой кошки стало известно в конце февраля, когда гулявшая в парке Зеленограда местная жительница обнаружила привязанную к дереву крупную рысь. Животное передали специалистам, которые смогли выходить зверя. Имя для спасенной рыси выбирали всей Москвой.
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