Пока мы спали: неудачная шутка, атака на посольство, освобождение из КНДР

Северная Корея освободила из тюрьмы троих американцев; «Советский спорт» цинично пошутил над «Авангардом» и разозлил соцсети; посольство Латвии Москве закидали дымовыми шашками; попыткам человечества договориться с пришельцами предрекли провал — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Замечательные джентльмены

В КНДР освободили из тюрьмы троих граждан США , сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, которых все ждут», — написал Трамп.

Как уточняет Reuters , речь идет об американцах корейского происхождения. Ким Дон Чул, Ким Сан Дук и Ким Хак Сон были задержаны по обвинению в подрывной деятельности и совершении враждебных действий, они отбывали наказание в трудовом лагере. Все трое до ареста преподавали в Пхеньянском университете науки и техники.

Помпео 9 мая прибыл в Пхеньян второй раз за полтора месяца. Его визит был связан в том числе с планируемой на конец мая-начало июня встречей Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Reuters пишет, что освобождение американских граждан можно расценить как попытку Ким Чен Ына «задать переговорам позитивный настрой».

Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры о встрече глав государств с начала апреля, освобождение из северокорейских тюрем граждан США было одним из условий для переговоров.

В конце апреля Ким Чен Ын и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове и двигаться в сторону полной денуклеаризации.

Неудачная шутка

Сотрудник «Советского спорта» неудачно пошутил в Twitter над курским «Авангардом» после матча с «Тосно». Он сравнил поражение клуба с гибелью подводной лодки «Курск». Позже пост был удален, скриншот записи публикует Telegram-канал «Мутко против».

Клуб со дна чемпионата России попал в Лигу Европы. Но его туда не пустят Пользователи соцсетей потребовали немедленно удалить пост и обрушились на «Советский спорт» с оскорблениями, угрозами и жесткой критикой.

Издание позже разместило в Twitter другую запись: «Приносим извинения всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам финала Кубка РФ по футболу. Виновные наказаны».

Ранее 9 мая «Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России. Матч состоялся в Волгограде и завершился победой команды Дмитрия Парфенова со счетом 2:1. Решающий мяч на 80-й минуте встречи забил Резван Мирзов.

Атомная подводная лодка «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море в 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившихся на борту, погибли.

Забросали шашками

На посольство Латвии в Москве совершено нападение. Диппредставительство атаковали дымовыми шашками. Об этом сообщает телеканал «360», публикуя видеозапись случившегося.

По предварительным данным, правонарушение совершили сторонники запрещенной в России Национал-большевистской партии . Полиция задержала двух человек.

Отмечается, что нападавшие таким образом пытались выразить протест против задержания латвийского политика и правозащитника Владимира Линдермана , который выступает за сохранение в Латвии преподавания на русском языке.

Как отмечают «Вести», Линдермана задержали 8 мая в рамках уголовного процесса против бывшего депутата Европарламента , лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок . Она в свою очередь стала фигурантом дела после вселатвийского родительского собрания, в котором участвовали более 900 человек. Полиция считает, что во время публичного мероприятия, возможно, осуществлялись какие-либо противоправные действия.

Контакта не получится

Человеческий фактор сыграет важную и, скорее всего, негативную роль при попытке людей наладить контакт с инопланетянами в случае их прибытия на Землю. Об этом в колонке для MarketWatch написал бизнес-издатель, консультант и геймер Юрика Дуймович.

По его мнению, в случае изначально неагрессивного поведения пришельцев земляне предпримут попытки мирного контакта, чтобы оценить возможную угрозу. Посланники Земли — лингвисты, психологи, биологи и военные — попробуют наладить непосредственную связь с инопланетянами.

Параллельно с этим, полагает Дуймович, земляне будут тихо мобилизовать воздушные и сухопутные войска и готовить оружие массового уничтожения. Публицист считает, что велика вероятность неверного истолкования сигналов от пришельцев (так же, как и неправильного понимания ими намерений людей), что приведет к глобальной войне.

При этом, пишет Дуймович, вооруженный конфликт приведет к хаосу среди гражданского населения — активизируются преступники и мародеры. Помимо этого, правительства разных стран воспользуются войной, чтобы атаковать более слабых соседей, особенно тех, кто бросил все силы на борьбу с инопланетянами.

Пришельцы могут вмешиваться в эти конфликты, тайно помогая слабым государствам, а затем станут союзниками победителей. В конце концов, по мнению Дуймовича, люди будут вынуждены применить ядерное оружие, после чего переговоры либо станут ненужными, либо закончатся поражением.