Выездной ад «Арсенала» продолжился: «канониры» подавлены «Лестером»

В перенесённом матче АПЛ лондонский «Арсенал» встречался в гостях с «Лестером». В турнирном плане этот матч был для команд не столь важен, и играли они, по большому счёту, за своих главных тренеров. «Канониры» хотели проводить победной серией легендарного Арсена Венгера , а у «лисов» тренерское кресло ходуном ходит под Клодом Пюэлем.

Протокол игры

Арсенал

(1:0) Ихеначо Келечи 14'

53' Обамеянг Пьер-Эмерик (1:1)

(3:1) Марез Рияд 90'

Запасные: Мертезакер Пер • Оспина Давид • Осей-Туту Джорди • Нелсон Райс • Уиллкок Джозеф

09 мая. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).

Лондонцы начали действовать в своём привычном комбинационном стиле. На 7-й минуте гости за счёт короткого паса вошли в чужую штрафную, и никто из игроков «Лестера» не помешал нанести опасный удар Айуоби. Пришлось вступать в игру и оформлять сэйв Якуповичу — нашему старому знакомому по московскому «Локомотиву». А затем на 10 минут наступил тотальный отрезок «Лестера». Сначала хозяева провели колкую контратаку, Варди в штрафной обыграл Холдинга и пробил в ближний угол, гостей выручил Чех. После углового «лисы» продолжили атаковать вторым темпом, и после скидки Диабате мяч классно лёг на ногу Ихеначо (1:0).

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"Лестер" продолжил давить, и это сразу же принесло хозяевам новые плоды. Мавропанос не выдержал прессинга настырного Ихеначо и едва не отпустил того один на один с Чехом — греческому защитнику пришлось уже в падении хватать убегавшего форварда за трусы. Судья Грэм Скотт был непреклонен — прямая красная Мавропаносу за фол последней надежды. Вскоре для «Арсенала» едва не наступила и третья беда подряд. После подачи Мареза Магир в упор расстреливал Чеха, однако тот среагировал молниеносно, переведя мяч на угловой.

"Канониры" более-менее пришли в себя где-то на исходе получаса. На 34-й минуте «лисы» потеряли в своей штрафной Мхитаряна, и тот после паса Айуоби беспрепятственно пробивал из района 11-метровой отметки — на пути мяча встал Якупович. После подачи корнера два тычка по воротам исполнил Обамеянг — всего лишь новый угловой для гостей. Ещё парой опасных ударов до перерыва отметились и хозяева. В общем, первый тайм выдался весёлый, зрителям не пришлось скучать.

Сразу после перерыва команды обменялись острыми шансами. Колашинац с неудобного острого угла стукнул в перекладину, а Ихеначо едва не оформил дубль, выйдя один на один с Чехом. Голкипер лондонцев сумел коснуться мяча руками, круглый всё равно пошёл в створ — но прямо в ноги дежурившему на ленточке Мустафи. Только что счёт мог стать 2:0, а вместо этого на 53-й минуте он уравнялся. Мэйтленд-Найлс прошёл по правому флангу и прострелил, а Обамеянг со второй попытки после спасения Якуповича вогнал мяч в сетку (1:1).

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Далее «Лестер» пошёл за победой, а «Арсенал» сосредоточился на контратаках. На 67-й минуте Мхитарян принял длиннющую диагональ от Колашинаца и саданул по ближней девятке, однако не рассчитал траекторию — мяч полетел выше. А на 75-й минуте Грэм Скотт поставил пенальти после падения Грэя в эпизоде с Мхитаряном. Варди пробил с 11-метровой отметки уверенно и точно (2:1). Через 5 минут Колашинац опасно пробивал по воротам соперника, но Якупович был на месте. Больше ничего острого «канониры» организовать не смогли, а вдобавок ещё и пропустили контратаку, точку в которой поставил Марез (3:1).

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