SOCAR GP за 4 года построит газоперерабатывающий и полимерный комплекс

Строительство комплекса запланировано на площадке рядом с поселком Сангачалы (15 км от Баку ). Общая площадь выделяемого участка — 305 га, производственные объекты будут занимать около 250 га. На участке проведены необходимые исследования (геофизические, сейсмические и пр.), на прошлой неделе состоялись общественные слушания отчета по оценке воздействия на окружающую и социальную среду проекта (ОВОС). Отчет подготовили компании Golder и Sulaco Consulting&Engineering Co.

Ислам Мамедов , представляющий компанию Sulaco Consulting&Engineering Co, в ходе общественных слушаний отметил, что строительные работы на площадке могут начаться в конце текущего — начале будущего года. Результаты проведенных исследований подтверждают пригодность выбранного участка для реализации этого проекта. Ожидается, что на этапе строительно-монтажных работ будет задействовано около 15 тыс. человек, а после введения объекта в эксплуатацию количество обслуживающего персонала составит 2 тыс. человек.

Китай, Проектом предусмотрено, что комплекс будет ежегодно очищать порядка 10 млрд м3 природного газа, а также выпускать 130 тыс. тонн пропилена, 42 тыс. тонн бензола, 25 тыс. тонн бензина и 600 тыс. тонн полиэтилена. Большая часть выпускаемой продукции будет поставляться в Турцию Россию и европейские страны.

Разработкой проектной документации, организацией инженерно-конструкторских и строительных работ будут заниматься специалисты компании HQC. Анонсировано, что SOCAR GPC будет создаваться с использованием современных методов и технологий, разработанных ведущими компаниями (Technip, Axens, Sinopec Tech и Univation). Ориентировочная стоимость реализации проекта — 4,2 млрд долларов. В качестве основного кредитора заявлен China Development Bank.