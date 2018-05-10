У самого Черного моря

Черноморское побережье — слегка таинственное, безумно красивое и даже в некоторой степени опасное место. Черному морю довелось находиться в самом сердце многочисленных войн, конфликтов и прочих исторических драм. Таящие в себе жгучую смесь культур и традиций, страны, располагающиеся вокруг Черного моря — это не просто плавильный котел народов, это еще и точка, где сходятся три совершенно разные цивилизации: европейская, азиатская и ближневосточная. Независимо от национальности или социального статуса, практически все жители близлежащих стран упорно работают для того, чтобы претворить в жизнь свою ежегодную мечту — провести пару недель на морском побережье.

Румынский фотограф Петрут Калинеску проехал через страны, которые располагаются вокруг Черного моря, чтобы запечатлеть великолепное многообразие культурных традиций и картины повседневной жизни народов региона.

Кыйыкёй, Турция.

Виктор Бранца из села Журиловка готовится к рыбалке на озерах Разелм в Румынии

Семья собралась культурно посидеть с водкой в лодке. Благодаря множеству каналов Вилково называют украинской Венецией . Город расположен в Одесской области.

Время завтрака. Столовая на курорте Затока (Одесская область).

Юная пара наблюдает цирковое представление в летнем театре. Затока, Одесская область, Украина.

Девушка прихорашивается. На заднем фоне — танзанийский торговый корабль, севший на мель еще в 2010 году. Сухуми, Абхазия.

Туристы на главном общественном пляже в Сухуми, Абхазия.

Девушки танцуют в санатории Сухуми, Абхазия.

Нина и ее дочь (на заднем плане) рыбачат на пирсе. Нина раньше работала на местном рыбозаводе, разрушенном во время войны.

Небольшой ресторан в форме летающей тарелки. Армения , неподалеку от границы с Грузией

Продавец угля в Красе, Турция.

Мужчина жарит шашлык, Нагорный Карабах.

Крым. Местные девушки загорают на берегу одной из бухт Севастополя

Пицунда, Абхазия.

Девушка позирует на фоне пластиковой пальмы с арендованной змеей в руках. Затока, Одесская область, Украина.

Тбилисский зоопарк, Грузия.

Солдаты армии Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах. Парень проводит последнее лето в квартире матери, перед тем как поступить в военное училище в Ереване

Женщины несут стройматериалы. Архави, Турция.

Турецкая молодежь практикуется в стрельбе.

Девушка помогает матери нести домой ковер. Анкара , Турция.

Женщина работает в саду, Турция.

Мужчина прогуливается по берегу. Трабзон, Турция.

Трабзон, Турция.

Заброшенный санаторий в Пицунде, Абхазия.

Азербайджан. Семья прогуливается по промышленному району Баку

Пара спорит на берегу, на фоне — заброшенный советский ресторан. Сумгаит, Азербайджан.

Мужчина купается со своей лошадью, Азербайджан.