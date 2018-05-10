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У самого Черного моря
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У самого Черного моря 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Черноморское побережье — слегка таинственное, безумно красивое и даже в некоторой степени опасное место. Черному морю довелось находиться в самом сердце многочисленных войн, конфликтов и прочих исторических драм. Таящие в себе жгучую смесь культур и традиций, страны, располагающиеся вокруг Черного моря — это не просто плавильный котел народов, это еще и точка, где сходятся три совершенно разные цивилизации: европейская, азиатская и ближневосточная. Независимо от национальности или социального статуса, практически все жители близлежащих стран упорно работают для того, чтобы претворить в жизнь свою ежегодную мечту — провести пару недель на морском побережье.
Румынский фотограф Петрут Калинеску проехал через страны, которые располагаются вокруг Черного моря, чтобы запечатлеть великолепное многообразие культурных традиций и картины повседневной жизни народов региона.
Источник: europeanprospects.org  Пицунда, Абхазия.
Затока, Одесская область, Украина.
Курорт Игнеада, Турция.
Кыйыкёй, Турция.
Виктор Бранца из села Журиловка готовится к рыбалке на озерах Разелм в Румынии.
Семья собралась культурно посидеть с водкой в лодке. Благодаря множеству каналов Вилково называют украинской Венецией. Город расположен в Одесской области.
Время завтрака. Столовая на курорте Затока (Одесская область).
Юная пара наблюдает цирковое представление в летнем театре. Затока, Одесская область, Украина.
Девушка прихорашивается. На заднем фоне — танзанийский торговый корабль, севший на мель еще в 2010 году. Сухуми, Абхазия.
Туристы на главном общественном пляже в Сухуми, Абхазия.
Девушки танцуют в санатории Сухуми, Абхазия.
Нина и ее дочь (на заднем плане) рыбачат на пирсе. Нина раньше работала на местном рыбозаводе, разрушенном во время войны.
Небольшой ресторан в форме летающей тарелки. Армения, неподалеку от границы с Грузией.
Продавец угля в Красе, Турция.
Мужчина жарит шашлык, Нагорный Карабах.
Местные девушки загорают на берегу одной из бухт Севастополя, Крым.
Пицунда, Абхазия.
Люди любуются морем. Поти, Грузия.
Девушка позирует на фоне пластиковой пальмы с арендованной змеей в руках. Затока, Одесская область, Украина.
Тбилисский зоопарк, Грузия.
Солдаты армии Нагорного Карабаха.
Нагорный Карабах. Парень проводит последнее лето в квартире матери, перед тем как поступить в военное училище в Ереване.
Женщины несут стройматериалы. Архави, Турция.
Турецкая молодежь практикуется в стрельбе.
Девушка помогает матери нести домой ковер. Анкара, Турция.
Женщина работает в саду, Турция.
Мужчина прогуливается по берегу. Трабзон, Турция.
Трабзон, Турция.
Заброшенный санаторий в Пицунде, Абхазия.
Семья прогуливается по промышленному району Баку, Азербайджан.
Пара спорит на берегу, на фоне — заброшенный советский ресторан. Сумгаит, Азербайджан.
Мужчина купается со своей лошадью, Азербайджан.
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