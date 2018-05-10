Чай без чаевых

Безналичная оплата плотно вошла в нашу жизнь: даже многие старики и дети умеют пользоваться банковскими картами. Кому это мешает зарабатывать и почему от безнала страдают музыканты и официанты?

Сфера обслуживания

Санкции со стороны Запада, инфляция, падение курса рубля — все это не стало причиной уменьшения размера чаевых в столице. В среднем они остаются на уровне 5—7%, несмотря на негласное правило, что чаевые должны составлять 10% от заказа. Проблема в том, что из-за распространения банковских карт и популярности бесконтактных платежей в кошельках посетителей кафе и ресторанов, как правило, нет наличных денег. И даже если им очень понравилось обслуживание, отблагодарить официанта чаевыми они не смогут.

Удобства удобствами, но большинство заведений общепита продолжает платить минимальную зарплату, рассчитывая на дополнительный доход официантов в виде чаевых. И очень немногие сейчас начали задумываться о проблемах, которые пришли вместе с картами.

Для официантов, таксистов или работников салонов красоты платежи по картам не всегда приемлемы, поскольку лишают их возможности получить чаевые, считает ведущий аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальникова. «Тут уже вопрос честности работодателя: если чаевые проходят по банковской карте, бесконтактным платежом, то не все их получают за свою работу, потому что работодатель не переводит средства сотрудникам. Становится все больше заведений, где можно попросить включить чаевые в счет, указав сумму, которую вы хотите оставить», — отмечает эксперт.

В некоторых местах официанты предлагают перевести им чаевые «на Сбер», рискуя при этом столкнуться с проблемами из-за 115-ФЗ, кто-то идет на еще более тонкие ухищрения и предлагает снять с карты сумму счета плюс чаевые и потом забирает нужную сумму из «кассы». Подобный способ также является незаконным, но чего не сделаешь для борьбы за привычный уровень доходов.

Некоторые работодатели пытаются облегчить жизнь своим сотрудникам и создают различные сервисы для бесконтактного сбора чаевых.

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«Мы видим, что процент оплат по банковским картам растет, их становится все больше с каждым годом. Ребята получают все меньше чаевых, потому что у гостей становится меньше наличных в кармане. И естественно, нас это заботит, так как отличный сервис должен вознаграждаться хорошими чаевыми», — комментирует директор по цифровому маркетингу частной пекарни «Хлеб Насущный» Алексей Панов

«У нас есть решение, которое мы используем: это мобильное приложение, с помощью которого гости могут оплатить заказ и оставить безналичные чаевые. В момент, когда гость оплачивает заказ, ему предлагается оставить мобильные чаевые обслуживающему официанту. Деньги за заказ списываются вместе с мобильными чаевыми с привязанной к приложению банковской карты. И нашим сотрудникам мы создаем специальные электронные кошельки, которые привязываем к мобильному приложению. Данное приложение работает во всех наших кафе», — отмечает представитель компании.

Панов также подчеркивает, что в заведении не следят за статистикой чаевых, которые получает тот или иной официант. Но отмечают, что при необходимости данную информацию можно найти.

В сети кофеен «Даблби» решили не отходить от привычных стандартов и для сбора чаевых ставят стеклянные емкости в прикассовой зоне.

«Чтобы на них обратили внимание, бариста украшают их сами — каждый в меру своей фантазии. Кто-то просто подписывает, на что собирает деньги. Например, на путешествие в Норвегию . Такое объяснение работает лучше, чем если бы чаевые оставляли по правилам этикета. Посетители при желании всегда находят, как отблагодарить за вкусный кофе и хороший сервис», — говорит основатель и генеральный директор международной сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман

Помимо официантов, от безналичной оплаты страдают и другие участники рынка услуг. По своему опыту могу сказать, что сама уже более двух лет не расплачиваюсь в такси наличными и, следовательно, не оставляю ничего на чай. Все потому, что мелких денег в моем кошельке не наблюдается уже долгое время.

То же самое касается индустрии красоты. Не то чтобы в России было принято давать на чай парикмахерам и мастерам по маникюру, но сейчас они могут рассчитывать только на перевод дополнительной оплаты на карту.

Серый рынок

Многие предприниматели уходят в так называемую серую зону, уклоняются от уплаты налогов и экономят на официальном трудоустройстве персонала. Самозанятым гражданам также невыгодно выходить из тени, поэтому наличный расчет является для них приоритетным.

Для серого рынка безналичные платежи неприемлемы. Например, в серых точках продаж клиентам просто объявляют о том, что принимают к оплате только наличные средства. Да, таким образом можно было бы опасаться за потерю части клиентов, но не в нашей стране, считает Мария Сальникова из «Эксперт плюс». По ее мнению, несмотря на большое количество держателей банковских карт, население в основном даже чисто психологически предпочитает наличные расчеты.

«Широкое распространение кредитных карт в нашей стране значительно сузило сферу применения наличных денег. Хотя, по статистике ЦБ , наличных платежей до сих пор больше 60% от всего объема платежей, осуществляемых физлицами. Даже среди операций, осуществленных по банковским картам, около 43% — это снятие наличных», — комментирует инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Эксперт не считает, что на пути развития безналичных расчетов, в том числе по кредитным картам, стоят какие-то противники прогресса или враги. Но субъектов, чьи интересы могут быть ущемлены безналом, достаточно. «Весь колхозный рынок торгует только за наличный расчет. Весь серый и черный рынок работает за наличные. Услуги частных лиц, в том числе не совсем законные, а также множество других платежей и видов деятельности избегают безналичной оплаты. Кто-то из них — из-за невозможности приобрести и использовать оборудование для эквайринга, а кто-то — для сохранения анонимности. Даже при выплате зарплаты по серой схеме наличные выплаты помогают сократить налоговые платежи», — отмечает аналитик.

«Воришки» и «попрошайки»

Возможности мошенников развиваются, как правило, вместе с технологиями. К рискам, связанным с бесконтактной оплатой, можно отнести прежде всего возможность бесконтрольного использования карты, преодолев границы радиополя. Списывать небольшие суммы проходя, например, в переполненном транспорте и прислоняя терминал к карманам и сумкам.

В 2016 году в Интернете вызвала ажиотаж фотография, на которой мужчина едет в метро с платежным терминалом. Тогда специалисты по финансовой безопасности предположили, что таким образом злоумышленник отрабатывал новую схему воровства денег. Она состояла в том, чтобы сканировать карманы и сумки людей, находить бесконтактные карты и совершать с их помощью покупки.

Сейчас эксперты склоняются к мнению, что это был единичный случай и украсть деньги с бесконтактных карт не так-то просто. Безопасность трансакций является одним из главных преимуществ бесконтактных платежей. Но использование радиосигнала, пусть и на предельно малой дальности (до 10 см), все-таки оставляет простор для мошенников. Но Visa и Mastercard на мировом рынке уже сумели убедить пользователей в надежности бесконтактных средств оплаты: около 50 млрд долларов в прошлом году прошли через технологию передачи данных без прямого контакта. Их опережает технология Apple Pay, когда платить можно даже без карты, с помощью телефона.

«В реальности NFC-сигнал с номером бесконтактной карты при оплате может быть перехвачен лишь при очень близком поднесении специального RFID-ридера. Но и это не даст возможности похитить средства, поскольку есть специальные технологии защиты. По данным «КартСтандарт», мошенничества по таким операциям в действительности нет», — считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман

Он отмечает, что физическое отсутствие карты сводит на нет риск ее кражи, потери, считывания данных. Есть некоторая опасность в удобном сервисе быстрой оплаты мелких покупок без ввода ПИН-кода, как правило, до 1 000 рублей. При утере бесконтактной карты или смартфона ими действительно может воспользоваться другой человек. Но в банках обычно при совершении трех подряд таких операций счет блокируется до подтверждения их законности.

По данным на конец 2017 года, уже более 1,5 млрд устройств и гаджетов используются потребителями с возможностью бесконтактных платежей. «В России первые платежи пошли в 2008 году и сначала, из-за слабости инфраструктуры, росли очень медленно, — комментирует эксперт „Международного финансового центра“ Николай Ширяев

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Чтобы быть уверенным в безопасности своей бесконтактной карты, эксперт советует к одной карте добавить еще пару или положить их в кошелек с металлизированными вставками, чтобы нельзя было в толпе считать данные карты владельца.

»Удобная функция создания эмулятора карты в мобильном устройстве также может привести к краже информации о карте и владельце в случае взлома гаджета. Разработчики технологии утверждают, что бесконтактные платежи защищены программными средствами очень хорошо, но это технический вопрос и темой обзора не является», — добавляет генеральный директор ICBF Антон Махновский.

Попрошайки столичного метро комментировать безналичные платежи отказались, зато охотно высказались уличные музыканты.

«Я не могу сказать, что денег стали давать меньше. Все зависит от того, в какое время играешь и как», — говорит гитарист Никита, периодически играющий в метро. «Пару раз было такое, что люди подходили и предлагали перевести деньги на карту, так как у них не было наличных, но оба раза ребята были сильно навеселе, и я не воспринял всерьез это предложение. Если будешь хорошо играть, то и денег хорошо положат. Главное, чтобы от души все шло», — смеется музыкант.

Скрипачка Любовь, вечерами играющая на Старом Арбате, тоже не заметила, что люди стали давать меньше денег, чем раньше. «Безналом мне никогда ничего не предлагали. Да и как-то неудобно это. Я играю практически без перерыва, и вы только представьте, как глупо будет меня останавливать и просить номер карты для перевода», — объясняет она.