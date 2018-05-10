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Юрченко: «Выходили на поле, зная о том, что не будем играть в Лиге Европы»
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Юрченко: «Выходили на поле, зная о том, что не будем играть в Лиге Европы» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко, отыгравший 90 минут в финале Кубка России с «Авангардом», поделился впечатлениями о победе (2:1). Его слова приводит корреспондент Euro-Football.Ru Вячеслав Козырев.
Из интервью Алаева уже наверное знаете, что «Тосно» не попадает в Лигу Европы? Когда выходили на поле, уже были в курсе ситуации?
Да, мы слышали такие разговоры, но для нас в приоритете была игра в финале против «Авангарда». А о том, что это решение было принято или будет, мы уже не думали.
Вы надеетесь еще выйти в стыковые матчи?
Конечно. Конечно же, надеемся. Мы все этого хотим, и, я думаю, что имеем на это очень хорошие шансы. Все в наших руках, в наших возможностях.
А тот факт, что теперь у «Уфы» будет больше мотивации биться за шестое место, которое гарантирует команде выход в Лигу Европы, вас не волнует?
На нас давить эта ситуация не будет. Как показала практика, в финале мы играли против непростого соперника очень устойчиво. У нас есть сильный коллектива, есть команда, которая, несмотря на все невзгоды, на все перипетии, показывает свою сплоченность и здоровую жизнерадостность.
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