Юрченко: «Выходили на поле, зная о том, что не будем играть в Лиге Европы»

Из интервью Алаева уже наверное знаете, что «Тосно» не попадает в Лигу Европы? Когда выходили на поле, уже были в курсе ситуации?

Да, мы слышали такие разговоры, но для нас в приоритете была игра в финале против «Авангарда». А о том, что это решение было принято или будет, мы уже не думали.

Вы надеетесь еще выйти в стыковые матчи?

Конечно. Конечно же, надеемся. Мы все этого хотим, и, я думаю, что имеем на это очень хорошие шансы. Все в наших руках, в наших возможностях.

А тот факт, что теперь у «Уфы» будет больше мотивации биться за шестое место, которое гарантирует команде выход в Лигу Европы, вас не волнует?

На нас давить эта ситуация не будет. Как показала практика, в финале мы играли против непростого соперника очень устойчиво. У нас есть сильный коллектива, есть команда, которая, несмотря на все невзгоды, на все перипетии, показывает свою сплоченность и здоровую жизнерадостность.