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«Арсенал» в меньшинстве проиграл «Лестеру» в перенесённом матче 31-го тура АПЛ
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«Арсенал» в меньшинстве проиграл «Лестеру» в перенесённом матче 31-го тура АПЛ 

RT на русском 1 час назад
Лондонский «Арсенал» на выезде уступил «Лестер Сити» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 14-й минуте «Лестер» вышел вперёд благодаря голу Келечи Ихеаначо, а уже спустя минуту «Арсенал» остался в меньшинстве, после того как защитник Константинос Мавропанос получил прямую красную карточку.
Во втором тайме «канониры» сравняли счёт. Отличился Пьер-Эмерик Обамейянг.
На 76-й минуте Джейми Варди вывел «Лестер» вперёд, а Рияд Марез на 90-й минуте удвоил преимущество хозяев поля.
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» с 60-ю очками остался шестым, а «Лестер» набрал 47 баллов и сократил отставание от идущего восьмым «Эвертона» до двух очков.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон.
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