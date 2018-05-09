Погребняк: мы хотим в Лигу Европы

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк высказался относительно ситуации недопуска его команды до участия в Лиге Европы после победы в Кубке России по футболу. Слова футболиста приводит Sport24.ru "Кто сказал, что мы не выступим в Лиге Европы? Бабушка надвое сказала! Мне кажется, еще не все решено. Мы верим. Мы хотим в Лигу Европы", — сказал футболист.

Ранее «Тосно» впервые в своей истории завоевал Кубок России по футболу.