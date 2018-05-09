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Погребняк: мы хотим в Лигу Европы
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Погребняк: мы хотим в Лигу Европы 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк высказался относительно ситуации недопуска его команды до участия в Лиге Европы после победы в Кубке России по футболу. Слова футболиста приводит Sport24.ru  "Кто сказал, что мы не выступим в Лиге Европы? Бабушка надвое сказала! Мне кажется, еще не все решено. Мы верим. Мы хотим в Лигу Европы", — сказал футболист.
Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что «Тосно» не будет допущен до Лиги Европы.
Ранее «Тосно» впервые в своей истории завоевал Кубок России по футболу.
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