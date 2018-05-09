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Геннадий Головкин отказывается держать яйца в общей корзинке с Канело
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Геннадий Головкин отказывается держать яйца в общей корзинке с Канело 

Vringe.com 57 минут назад
Фото: Vringe.com
Если промоутер лидера среднего веса Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) не найдёт общий язык с представителями Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) насчёт матча-реванша 15 сентября, GGG с радостью подерётся в этот или другой день с другими ребятами — будь то украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), американца Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) или Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО), японец Рёта Мурата (14-1, 11 КО) или кто-то ещё.
«Давайте не будем складывать все яйца в одну корзинку с Канело, — витиевато заявил Геннадий. — Есть несколько других неплохих боксёров; возможно, не таких привлекательных для меня финансово… Но Канело — не единственный вариант. Есть и другие, кому нужно дать шанс. Так что давайте не будем всё о Канело, да о Канело. В этом весе не только он один».
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Как пишет BoxingScene, тренер казахстанца Абель Санчес полностью разделяет мнение подопечного, напомнив, что популярный мексиканец не подписался под антидопинговой акцией WBC «За чистый бокс».
«Бокс не вращается вокруг Канело, — заявил коуч. — В среднем весе множество других хороших бойцов, которые заслуживают шанс сразиться за титул. Если убрать из уравнения Канело, то есть Джейкобс, Чарло, Деревянченко, Мурата… На них нужно фокусировать внимание, а не на том, как Альварес отказывается играть по правилам».
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