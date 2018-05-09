Геннадий Головкин отказывается держать яйца в общей корзинке с Канело

«Давайте не будем складывать все яйца в одну корзинку с Канело, — витиевато заявил Геннадий. — Есть несколько других неплохих боксёров; возможно, не таких привлекательных для меня финансово… Но Канело — не единственный вариант. Есть и другие, кому нужно дать шанс. Так что давайте не будем всё о Канело, да о Канело. В этом весе не только он один».

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Как пишет BoxingScene, тренер казахстанца Абель Санчес полностью разделяет мнение подопечного, напомнив, что популярный мексиканец не подписался под антидопинговой акцией WBC «За чистый бокс».

«Бокс не вращается вокруг Канело, — заявил коуч. — В среднем весе множество других хороших бойцов, которые заслуживают шанс сразиться за титул. Если убрать из уравнения Канело, то есть Джейкобс, Чарло, Деревянченко, Мурата… На них нужно фокусировать внимание, а не на том, как Альварес отказывается играть по правилам».

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