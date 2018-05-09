Студенты МЭИ стали призерами Всероссийской олимпиады по электромеханике 

Третье место заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады по электромеханике заняла команда, представляющая НИУ «МЭИ» района Лефортово.
— Олимпиадные задания включали в себя 100 тестовых вопросов, 10 задач с развернутым ответом и четыре практических задания на стендах лабораторий университета — сообщили в пресс-службе НИУ «МЭИ». — Победители и призеры определялись в личном и командном зачетах. Наши студенты показали достойные результаты. По итогам олимпиады команда НИУ «МЭИ» заняла третье место в командном зачете, а Алексей Бессмельцев — третье место в личном.
Всего олимпиаде приняли участие 10 команд — студенты третьих-четвертых курсов ведущих технических вузов России: ОГУ (Оренбург), КГЭУ (Казань), КНИТУ-КАИ (Казань), УГАТУ (Уфа), УГНТУ (Уфа), МАИ (Москва), НИУ «МЭИ» (Москва). По итогам олимпиады студенты МЭИ были награждены грамотами за высокие индивидуальные достижения.