Студенты МЭИ стали призерами Всероссийской олимпиады по электромеханике

Третье место заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады по электромеханике заняла команда, представляющая НИУ «МЭИ» района Лефортово.

— Олимпиадные задания включали в себя 100 тестовых вопросов, 10 задач с развернутым ответом и четыре практических задания на стендах лабораторий университета — сообщили в пресс-службе НИУ «МЭИ». — Победители и призеры определялись в личном и командном зачетах. Наши студенты показали достойные результаты. По итогам олимпиады команда НИУ «МЭИ» заняла третье место в командном зачете, а Алексей Бессмельцев — третье место в личном.