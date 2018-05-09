Праздничный салют в честь Дня Победы отгремел в Москве

Пиротехнику запускали с 33 точек по всему городу, всего прозвучало более 80 тысяч залпов.

Салют начался в 22:00. Пиротехнические представления длились около 15 минут. Главной площадкой стала Поклонная гора, где запуск фейерверка шел сразу с двух точек со специальной подсветкой.

На 16 городских площадках прошел высотный салют. Среди них Кремлевская набережная, спорткомплекс «Лужники» и ВВЦ. Залпы раздались в Зеленограде, районах Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Обручевский и Южное Бутово.

Отдельные представления организовали в 17 городских парках. Фейерверк запускали в «Бабушкинском», Измайловском, «Перовском», «Лианозовском» и «Таганском» парках. Красочные залпы состоялись Парке Горького, «Сиреневом саду», на Красногвардейских прудах, в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», парке в Садовниках, «Сокольниках», саду "Эрмитаж" и саду имени Баумана. Пиротехнические представления организовали в парке 50-летия Октября и в усадьбе Воронцово.