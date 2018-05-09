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Флешмоб: более миллиона человек со всего мира спели «Катюшу»
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Флешмоб: более миллиона человек со всего мира спели «Катюшу» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более миллиона человек со всего мира приняли участие во флешмобе, где исполняли песню «Катюша» в честь Дня Победы.
Акцию организовали телеканал «Россия» и соцсеть «Одноклассники». Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы новых медиа телеканала Антона Коробкова-Землянского, организаторы получили огромное количество работ. Люди присылали видеоролики с исполнением песни, которые были записаны дома, на работе, в казармах, музыкальных школах.
Отметим, что социальная сеть «Одноклассники» в преддверии праздника также запустили онлайн-акцию #БессмертныйПолк. Пользователи могли опубликовать истории родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и узнать истории, касающиеся чужих семей. Кроме того, в соцсети появилась тематическая праздничная эмоция с цветком гвоздики и суперэмоция в виде праздничного салюта.
«Катюшу» исполнили в Москве, Новороссийске, Костроме, Париже, Севастополе, Нью-Йорке и множестве других городов. Самые примечательные записи вошли в музыкальный клип для трансляции по «России».
Фото: «ФедералПресс»
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