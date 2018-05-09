Флешмоб: более миллиона человек со всего мира спели «Катюшу»

Более миллиона человек со всего мира приняли участие во флешмобе, где исполняли песню «Катюша» в честь Дня Победы.

Акцию организовали телеканал «Россия» и соцсеть «Одноклассники». Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы новых медиа телеканала Антона Коробкова-Землянского, организаторы получили огромное количество работ. Люди присылали видеоролики с исполнением песни, которые были записаны дома, на работе, в казармах, музыкальных школах.

Отметим, что социальная сеть «Одноклассники» в преддверии праздника также запустили онлайн-акцию #БессмертныйПолк. Пользователи могли опубликовать истории родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и узнать истории, касающиеся чужих семей. Кроме того, в соцсети появилась тематическая праздничная эмоция с цветком гвоздики и суперэмоция в виде праздничного салюта.