Михаил Боярский: «Рад за „Тосно“, ребята постояли за честь Петербурга» 

Известный артист, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поздравил «Тосно» с победой над «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России. Напомним, ранее Боярский после неудачи сине-бело-голубых заявил: «Уж лучше буду больше болеть за „Тосно“, чем за „Зенит“, а на домашнем матче команды Дмитрия Парфенова в 29-м туре надел зелено-белый клубный шарф. — Очень рад, чтоб выиграл „Тосно“, и что Мирзов забил победный мяч, благодаря своему индивидуальному мастерству, — отметил Боярский. — Это очень приятно. Я за соседей болел, и думаю, это успех сыграет хорошую роль в их дальнейшей судьбе. Ребята постояли за честь Петербурга. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Тосно — Авангард К