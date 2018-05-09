В честь Дня Победы в Македонии прошли памятные мероприятия

"За эту победу мир заплатил чудовищную цену: почти 60 млн погибших, — подчеркнул российский посол Олег Щербак . — Каждый второй — гражданин моей родины, на плечи которой легла основная тяжесть войны".

Как отметил посол, многим странам пришлось пережить неслыханные страдания, в том числе и Македонии, потерявшей в борьбе против фашизма около 33 тыс. своих сыновей и дочерей.

Китая, Турции, Италии и Хорватии. В церемонии, прошедшей в атмосфере памяти и праздника, приняли участие делегации Вооруженных сил Республики Македония, Союза ветеранов национально-освободительной борьбы в Македонии, Мемориального центра Холокоста евреев из Македонии и еврейской общины в стране, мэрии столицы , почетные консулы России в городах Битола и Охрид, представители македонских и работающих в стране российских компаний, а также послы и военные атташе Сербии

"Бессмертный полк" и «Собибор»

По случаю Дня Победы в среду на площади Магнолия в македонском городе Битола была организована акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие несколько сотен студентов македонского Международного славянского университета имени Г. Р. Державина, а также представители высших учебных заведений из Тамбова Липецка . Мероприятие проходило при поддержке посольства РФ и почетного консульства России в городе Битола.

"Бессмертный полк" — общественная акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени . Тогда шествие проходило под названием «Парад победителей».

Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске . В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.