Суд в Вашингтоне огласил обвинения компании РФ по делу о вмешательстве в выборы 

Судья окружного суда федерального округа Колумбия Майкл Харви на заседании официально огласил обвинение российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которой инкриминируются попытки вмешаться в выборы президента США в 2016 году, передает ТАСС.
Адвокат российской компании Эрик Дюбелье заявил о невиновности своего клиента. «Мы утверждаем, что мы невиновны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи. Два других ответчика — «Конкорд Кетеринг» и «Агентство интернет-исследований» — не прислали на суд представителей. Судья Майкл Харви назначил очередное техническое заседание по делу на 16 мая. Помимо трех компаний, по делу проходят 13 граждан РФ. Официальные обвинения против них были выдвинуты в середине февраля.
Против «Конкорд менеджмент и консалтинг» выдвинуто одно обвинение в «сговоре с целью мошенничества против США». Эта компания наняла адвокатов из фирмы Reed Smith, которые ранее опротестовали просьбу обвинения перенести первое судебное заседание. Компания заявила, что не согласна с обвинением и намерена активно защищать свои интересы. В частности, «Агентство интернет-исследований» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» обвиняют в попытке повлиять на выборы в США путем размещения информации в социальных сетях и организации протестных акций в США.