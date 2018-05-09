Суд в Вашингтоне огласил обвинения компании РФ по делу о вмешательстве в выборы

Судья окружного суда федерального округа Колумбия Майкл Харви на заседании официально огласил обвинение российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которой инкриминируются попытки вмешаться в выборы президента США в 2016 году, передает ТАСС

Адвокат российской компании Эрик Дюбелье заявил о невиновности своего клиента. «Мы утверждаем, что мы невиновны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи. Два других ответчика — «Конкорд Кетеринг» и «Агентство интернет-исследований» — не прислали на суд представителей. Судья Майкл Харви назначил очередное техническое заседание по делу на 16 мая. Помимо трех компаний, по делу проходят 13 граждан РФ . Официальные обвинения против них были выдвинуты в середине февраля.

Против «Конкорд менеджмент и консалтинг» выдвинуто одно обвинение в «сговоре с целью мошенничества против США». Эта компания наняла адвокатов из фирмы Reed Smith, которые ранее опротестовали просьбу обвинения перенести первое судебное заседание. Компания заявила, что не согласна с обвинением и намерена активно защищать свои интересы. В частности, «Агентство интернет-исследований» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» обвиняют в попытке повлиять на выборы в США путем размещения информации в социальных сетях и организации протестных акций в США.