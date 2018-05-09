Воронежский парад победы в фактах, деталях и с разных ракурсов

Как прошло основное мероприятие главного праздника страны. 73 день Победы в центре Воронежа официально начался под бой городских курантов — ровно в 10 утра. Хотя площадь была полна еще за пару часов. Те, кто не поленились встать пораньше, в первых рядах увидели и красоту новенькой офицерской парадной формы, и то, как почти 2 тысячи участников парада выстроились в коробки. Один из главных подарков зрителям и участникам торжеств, вопреки прогнозам синоптиков, сделала погода. И, кстати, впервые за последние годы. Иван Нижебецкий, ветеран великой отечественной войны — Я три пары сапог разбил. Занимались на набережной Москвы . А на мосту — забито все народом. А командующий наш матерился хуже сапожника. Участники этого парада за минуты заполняют площадь.

Офицеры ЗВО и академии ВВС блещут особо — им золота добавили. Дебютируют в обновленной форме с петлицами, которые за вид уже прозвали «катушками». Похожие в начале века 19-го были у лейб-гвардии, после — у советской армии. Современным кителям они добавили сходства с главными семейными военными раритетами — и не только дедовскими. Валерий Вороненко, старший офицер управления 20 армии ЗВО: — Парадная форма — от бабушки. У меня до сих пор жива бабушка, которая всю войну прошла с дедом. Она — старшина запаса. Кавалер ордена Отечественной войны. 6 медалей у нее боевых. Петлицы, которые используются, почти такие же были на парадной форме Победы, в 45 году. Все слова в этот день — главным зрителям парада. Ветеранов поздравляют спикер ОблДумы и глава региона: — Этот праздник у всех поколений вызывает самые сильные чувства. Мы испытываем радость и гордость за свое Отечество. За свой народ, за своих отцов и дедов.

После этого Александр Гусев объявляет минуту молчания. Ритм метронома заглушается щелканьем фотозатворов. А воронежские «куранты» вдруг выдают «Катюшу». Месяцы тренировок и сотни километров, чтобы 5 минут быть в центре внимания. Глядя на эту синхронность, кажется, двигаться так невозможно. И как строй не ломается после марша леди-полицейских, остается только гадать. Их бело-сине-красные банты на площади складываются в движущийся триколор. Долгожданней лишь дефиле механических участников парада. Техника при параде — с праздничными наклейками, но самая что ни на есть боевая. Прибыла с полигонов. В колонне — минометный комплекс Сани, способный поражать цели хоть за 7 км и «Грады», которым точно можно игнорировать светофоры. Всего три десятка машин. Рев моторов заглушает марши, а экипажи очень стараются ради самых маленьких зрителей и тех героев.