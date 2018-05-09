Твоя Родина и твоя семья должны оставаться твоими

Мы неспроста выбрали его историю. Василий Васильевич Решетников, Герой Советского Союза, главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР с 1960 по 1989 год всегда с особым замиранием сердца смотрит парад Победы и ждет пролета дальней авиации.

— Ровно прошли, красиво! — делится впечатлениями с «ВМ» фронтовик. — На ТУ-95 я сам когда-то летал.

А один из стратегических ракетоносцев ТУ-160 назван именем Василия Решетникова.

Когда мы впервые созвонились с Василием Васильевичем, мне стало стыдно.

— Конечно, приезжайте. Вы, журналисты, как первоцветы — объявляетесь в апреле, а после Дня Победы снова скрываетесь…

Над городом Монино , где у Василия Васильевича дача, то и дело, словно дразня старого летчика, пролетают самолеты. Решетников встречает нас на крыльце. Пронзительный взгляд, с доброй хитрецой.

Кажется, человек с такими глазами не способен врать.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. САМОВОЛКА, ЗА КОТОРУЮ НЕ РАССТРЕЛЯЛИ

— Вы, наверное, всегда хотели быть летчиком?

— Никогда! Дело было так: в 1936 году рабфаковский комсомол пригласил на медкомиссию. Тогда активно призывали в авиацию, даже лозунг такой был «Молодежь — на самолет». Лично я никогда не мечтал быть летчиком, хотел быть корреспондентом, даже успел поработать в пионерской газете. Когда прошел диспансеризацию, то выяснилось: я один среди всех товарищей оказался годен к службе на всех видах самолетов. Только тогда загорелся. Решил, что буду летать. Авиация захватила меня, и с тех пор больше ничего не интересовало. В 1938 году окончил летную школу и меня отправили в 45-й скоростной бомбардировочный полк в Орле, который входил в армию особого назначения. Почти сразу отправили учиться в Воронеж. Там я остался в качестве инструктора до 1941 года.

Уже после начала войны в полк прилетел гонец, который искал летчиков для полка майора Тихонова. На меня он не обратил внимания, я был очень молод. Но я уговорил этого капитана Шевцова сделать со мной один полет. Той же ночью я повез его в облака, на высоту и показал все, что умел. Он молчал, а когда вышел из самолета, протянул руку со словами: «Пойдешь к Тихонову».

Меня долго не хотел отпускать командир полка. Но я знал (увидел случайно на столе), что к нему уже пришла телеграмма с требованием отправить меня на фронт. Он упорно не отпускал, потому что у него было и другое указание — летчиков и штурманов из школьных и резервных полков на фронт не отправлять.

Честности ради должен сказать: не я один сбежал на передовую. Вот сейчас часто можно услышать, когда говорят о тех годах: «Молодежь сама шла на фронт». Не просто шла. Рвалась! И я ушел… На аэродроме стоял борт, который отправлялся к Тихонову. Надел комбинезон, набросил для маскировки поверх шинель, взял чемодан и ушел.

— Получается, это как самоволка?

— Получается. Спустя какое-то время я должен был перевезти отслужившие самолеты, и, когда я туда прилетел, начальник штаба меня встретил и сказал: «Повезло тебе, что тогда остался в полку Тихонова. Пришлось бы отдать тебя под трибунал».

ЧТО ДЛЯ АМЕРИКАНЦА РЕКОРД, ДЛЯ РУССКОГО ЛЕТЧИКА — ОБЫЧНАЯ РАБОТА

— А какой полет лично для вас самый-самый?

— Сложно выбрать из трехсот вылетов! Каждый — невероятный. Были и такие полеты, которые сейчас кажутся невозможным сочетанием удачи и опыта. В 1944 году над Севастополем мне подбили мотор на дальнем бомбардировщике Ил-4. Я хотел сесть на аэродром, где находились истребители ПВО. Делал все что мог: запускал ракеты, просил посадку — никто не отозвался. Расстояние до земли стало критическим, и я велел штурману набрать белых и красных ракет и прыгать с парашютом. Он нашел ровный участок поля и осветил его белыми ракетами. Мне нужно было всего несколько сотен метров. Шасси я не выпускал и перед самой посадкой увидел овраг, заросший деревьями. Если бы я туда приземлился, то там бы и сгорел. Я дал полный газ на втором моторе, перескочил овраг и благополучно сел на брюхо.

— А правда, что у летчиков всегда есть «любимые» самолеты?

— После войны я много летал на Ту-16, но мой любимый самолет — Ту-95. Он хорош своей дальностью, очень устойчивый самолет, штурвал хорошо держится в руках, есть автопилот. Кабина удобная, есть где развернуться, есть бортовой паек. Однажды я на Ту-95 даже установил мировой рекорд дальности полета. Американцы накануне сообщили о том, что на самолете В-29 пролетели 14 450 километров. В то время как мы просто летали на такие дальности без особых впечатлений.

— А во время войны немецкие пилоты могли совершать такие же длительные полеты — по 10 часов, как наши?

— Нет! И они об этом сильно жалели. Когда всю нашу оборонную промышленность перевели за Урал, немецкая авиация не могла туда добраться. И заводы спокойно работали и выпускали военную технику. Ил-4, на котором мы летали, ни в чем не уступал немецким бомбардировщикам, а во многом и превосходил их.

— Когда для вас война закончилась?

— Для меня в последний, 307-й вылет, в день Берлинской наступательной операции. Кстати, с 307-м вылетом интересная история получилась… Прошло лет 20 после Победы, и меня пригласили в Америку, в Портленд. Представьте — полный зал опытных боевых пилотов. Меня спрашивают, сколько было вылетов. Переводчик по фамилии Фрост несколько раз меня переспрашивал, а я вновь и вновь называл число «307». А он вновь переспрашивает. Зал ждет. Наконец называет цифру. Бурные аплодисменты! У американцев, оказывается, тогда существовала норма — 25 боевых вылетов. Много лет спустя Джез Фрост оказался в Москве . Я пригласил его в гости, разговаривали, и тут он спрашивает: — Все же сколько у вас было боевых вылетов? — 307. Начинает считать и объясняет:

— Хочу посчитать, сколько часов приходится на один боевой вылет.

— Каких часов? У меня вылетов 307.

— Не может такого быть! Это же мировой рекорд! У наших ребят и больше было.

И стало ясно — тогда в Портленде он назвал залу цифру 37. Все захлопали, потому 37 больше, чем 25.

ЛЮБОВЬ К ЖЕНЩИНЕ КАК ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

— Летчики традиционно считаются людьми самой романтичной военной профессии…

— Любовь к женщине, как и любовь к Родине, не проходит никогда. Правда, это правило действует при одном условии, — если это настоящая женщина! Мы с супругой Натальей встретились летом 1946 года, я тогда был командиром полка на аэродроме «Узин» в 70 км от Киева. Летом я на У-2 летал в Киев. Всегда перед посадкой пролетал перед ее балконом, она специально выходила и махала мне. Свидания наши проходили летом 1946-го, а 23 февраля 1947 года мы отправились в загс. А год назад Натальи не стало. У меня один сын и два внука — Алеша и Дима. У одного из них замечательная Настя, а у второго — Соня и Елизавета, мои правнучки.

Мы прощаемся, и кажется, что самолет с аэродрома «Монино» специально так низко летит, чтобы Василий Васильевич помахал пилоту рукой.

И наверное, правда о Великой Отечественной войне действительно одна. Ее подетски, но очень точно формулирует правнучка Василия Васильевича: «Прадедушка и другие солдаты воевали, чтобы потом появились на свет мои родители, я…»

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