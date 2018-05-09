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Суд в Вашингтоне зачитал обвинения российской компании по делу о «вмешательстве» в выборы
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Суд в Вашингтоне зачитал обвинения российской компании по делу о «вмешательстве» в выборы 

ТАСС 45 минут назад
ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Судья окружного суда федерального округа Колумбия Майкл Харви в среду на заседании официально огласил обвинение российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которой инкриминируются попытки вмешаться в выборы президента США в 2016 году, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В середине февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.
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