Как Екатерина II вознаграждала своих фаворитов

Екатерина потратила из государственной казны больше 90 миллионов рублей на подарки своим фаворитам, коих у императрицы было немало. 10 её любимчиков даже занимали посты временщиков, который тоже давал свои особые привилегии.

Подарки для Орловых

Расположение Екатерины II к Орлову объясняется тем, что именно ему императрица обязана своим воцарением. За помощь во время переворота, семья Орловых была возведена новоиспеченной императрицей в графское достоинство, а Алексей Орлов был награжден орденом Александра Невского и назначен генерал— майором Преображенского полка. Также он получил земли с 800 крестьянскими душами.

Его брату, Григорию, императрица подарила село Оболенское близ Москвы с 2929 душами крестьян и крупную сумму денег. Помимо этого, Екатерина понимала, что Григорий был одарённым человеком и мог принести пользу своему Отечеству.

По распоряжению императрицы, архитектор Ринальди построил Мраморный дворец, который Екатерина подарила Григорию Орлову . Также императрица выкупила для Орлова Гатчинскую мызу, вместе с близлежащими селами. Этот подарок имел большое значение для Георгия — там в свое время воевал отец Орлова.

Фаворит также одаривал в ответ Екатерину: в 1773 году он презентовал императрице на именины бриллиант «Орлов», стоимость которого составляла 400 000 рублей. Им украсили навершие императорского скипетра.

Подарки для Григория Потёмкина

Доверие, приязнь и щедрость к Потёмкину со стороны Екатерины были неизмеримы: она даровала ему огромные суммы денег, деревни, села, города. За 11 лет своего фаворитизма князь получил от императрицы около 18 млн рублей наличными и драгоценностями.

За взятие Таврии императрица пожаловала Потемкину титул князя и даровала ему Таврический дворец — шедевр архитектора Старова. Потёмкин неоднократно продавал дворец, и Екатерина каждый раз выкупала его и дарила заново. Также императрица одарила Григория Потёмкина ещё одним красивым зданием: Аничкин дворец князь использовал как библиотеку.

Кроме дворцов и денег, Екатерина подарила своему фавориту сервиз из севрского фарфора. Для того, чтобы изготовить все 744 прибора сервиза, вся французкая мануфактура работала над одним заказом. Ответным подарком Потёмкина стал кот, который нравился Екатерине своим веселым и неупрямым характером.

Подарки фаворитам и приближенным

Несмотря на то, что фаворит императрицы Александр Дмитриев-Мамонов, не был ей верен, Екатерина Великая была к нему снисходительна. Когда выяснилось, что у Мамонова связь с фрейлиной Дарьей Щербатовой, Екатерина сама обручила фаворита и фрейлину и подарила жениху деревни с 2000 крестьянских душ, а невесте — драгоценности.

Платону Зубову Екатерина подарила огромные поместья с тысячами крестьянских душ. Фаворит также получил титул светлейшего князя. Курьёз случился, когда императрица подарила Зубову уже подаренное Потёмкину имение под Могилевом

Символические подарки

Императрица была веселым человеком с хорошим чувством юмора, и иногда её подарки имели, скорее, символическое значение. Одному пожилому придворному, который был известен своей чрезмерной любовью к юным девушкам, императрица подарила попугая, который мог говорить одну фразу «Негоже старику дурачиться».

Неразборчивой в связях фрейлине императрица подарила перстень из золота инкрустированный рубинами, со словами, что кольцо — это подходящий для фрейлины жених, которому она точно никогда не изменит.

Ювелирные изделия и драгоценные камни выступали не только как частные дары приближенным, они являлись официальной наградой за заслуги перед государыней.

Только во время своего путешествия по губерниям в 1787 году Екатерина II пожаловала различным должностным лицам ювелирных изделий на сумму более полумиллиона рублей. Не считая часов и перстней, среди подарков было свыше 400 золотых табакерок.

Кому Екатерина дарила водку

Высококачественное «хлебное вино» (так называлась водка) в XVIII веке ценилось высоко и считалось поистине царским даром. Редкие сорта российских водок императрица дарила западным правителям и деятелям культуры.