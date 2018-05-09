«Фамильные усы»: Игорь Николаев показал фото своего деда-ветерана

Композитор Игорь Николаев в честь Дня Победы показал фотокарточку своего деда, который участвовал в штурме Берлина. Поклонники артиста были поражены, насколько он похож на своего предка.

Сегодня, 9 мая, отмечается великий праздник — День Победы. Наступила 73-я годовщина победы советских войск над фашистами. Многие люди, в том числе и отечественные звезды, вспоминают своих родственников, благодаря которым сегодня у нас над головами мирное небо. Не стал исключением и певец и композитор Игорь Николаев. Он поделился с поклонниками в Инстаграме фотографией своего деда и поздравил всех с праздником.

«Мой бессмертный полк. Мой дед, Иван Николаевич Николаев , участник штурма Берлина. Светлая память тебе, дедушка Ваня! С Днем Победы!», — подписал снимок Николаев. Подписчики Игоря Юрьевича изумились поразительному сходству деда и внука. Особенно удивили их такие же фирменные усы, как у артиста. Они поздравили Игоря Николаева с праздником и поблагодарили его родственника за Победу. «Это хорошо при такой занятости, что вы помните о своих ушедших близких! Он бы гордился Вами» «Усы ваши фирменные. Светлая память нашим победителям» «О, фамильные усы! Как вы похожи!»

«Явное сходство внешности, сильные гены. Хорошо, когда сохранились старые фото» «Очень похожи! А шикарные усы вам оказывается по наследству передались! С Днем Победы» «Вот от кого у Вас такая загадочная полуулыбка»