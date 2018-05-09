Западный обыватель уверен, что войну выиграли союзники 

Социологические опросы в странах Запада показывают, что приблизительно 50 процентов жителей Европы и Америки убеждены в том, что решающий вклад в победу над нацистской Германией внесли именно войска союзников, а не советская Красная армия.
Андрей Светенко, историк, радиоведущий:
— Откровенно говоря, мне кажется, что такая доля жителей западных стран, уверенных в том, что решающую роль во Второй мировой войне сыграли именно их армии, за последние лет 60–70 не сильно и поменялась. Это результат идеологического соревнования, на который не очень приятно смотреть. Ведь как ни крути, мы вместе со странами Запада воевали против общего врага. Потом уже началось деление плодов Победы, к чему приложили руку немало недобросовестных политиков. Ведь сами участники событий, тот же Уинстон Черчилль, говорили об огромном вкладе «русских товарищей». К сожалению, это проблема не только западного общества, но и наша. Ведь современная российская молодежь тоже вряд ли сможет рассказать о крупных битвах армий союзников. Если сильно упрощать, то можно сказать, что у каждого народа теперь своя война — у нас Великая Отечественная, у них — Вторая мировая. Так политики и разрывают в итоге целые народы.
Алексей Мартынов, политолог:
— Подобные опросники — это результаты планомерной работы по переписыванию истории, которая длится уже несколько десятилетий. Это в своем роде вымещение комплекса собственной вины, ведь именно Европа ответственна за появление на свет Адольфа Гитлера и немецкого нацизма в целом. Их родила вся Европа. И по сути, Советский Союз сокрушил в их лице коллективную Европу. И эта психологическая травма с тех пор и не дает Западу нормально развиваться, являясь основой процесса деградации их философии, искусства и так далее. При это мне не кажется, что это проблема исключительно образования, ведь тот, кто захочет знать, без проблем найдет книги и любые другие материалы. Другое дело, что та же Британия, напомню, по сути, до последнего момента ждала, выгадывая, к кому стоит в итоге присоединиться. И только при содействии Соединенных Штатов ей удалось вскочить в лодку победителей нацизма. Поэтому не стоит говорить, что у каждого своя правда. История у всех одна. Просто подается по-разному.
Игорь Пыхалов, историк-публицист:
— Такое мнение — результат целого комплекса факторов, куда входят школьное образование, идеологическая и политическая обработка населения. Западная пропагандистская машина имеет четкую задачу по выдвижению на первое место по значимости усилия Соединенных Штатов Америки и их союзников, в то время время как нам в этой парадигме достается место где-то на задворках истории. И тот факт, что количество уверенных в решающей роли в войне Запада колеблется вокруг 50 процентов, — очень хороший показатель. Там еще живет немало людей, знающих правду и не поддающихся пропаганде. Стоит отметить еще и общую невежественность молодежи. При этом нас это тоже касается, западные образовательные стандарты сейчас активно внедряются в России.