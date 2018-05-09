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Рост цены предложений новостроек в апреле 2018 года приостановился (графики)
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Рост цены предложений новостроек в апреле 2018 года приостановился (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам апреля 2018 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья РФ составила 66 200 руб. за 1 кв. м. Рост цены предложений, который наблюдался с начал года, приостановился. В апреле средняя цена предложений кв.м. по стране снизилась на 32 рубля: с 66 232 до 66 200 ₽/м². По данным Росстата индекс потребительских цен в апреле составил 100,4. Таким образом незначительное падение номинальной цены предложения на первичном рынке в апреле соответствует падению реальной цены с учетом инфляции на 0,4%. В условных «сегодняшних» рублях цена вернулась к уровню января-февраля этого года. Среди регионов самые высокие цены предложений зафиксированы в Москве (160,6 тыс. руб.), Санкт‑Петербурге (89,6 тыс. руб.) и Ненецком автономном округе (78,7 тыс. руб.). Максимальный рост отмечен в Кабардино-Балкарской Республике (+5,2%). Максимальное падение — в Ямало-Ненецком автономном округе (-4,4%). Самые дешевые новостройки по-прежнему возводятся на Северном Кавказе.
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