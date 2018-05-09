«Бессмертный полк» — акция, которая объединяет

Акция «Бессмертный полк» прошла в среду, 9 мая, по всей России . В Москве в шествии участвовали более миллиона человек! Такая организованная акция проходит в столице уже в четвертый раз. Как это было? Об этом — собственный корреспондент Business FM Александра Сидорова , которая лично побывала на акции.

Я приехала на станцию «Динамо», где стартовал «Бессмертный полк», за два часа до начала акции. Там уже было минимум несколько тысяч человек, и не только москвичи — некоторые участники приехали из других городов России и даже из Белоруссии Украины . Все они ходили по перекрытой Ленинградке, знакомились друг с другом, пели, танцевали и, конечно, делились историями — одна другой удивительнее. Вот, например, рассказ москвича Виктора:

— Дедушка у меня был легендарный: он подписывал 8 мая договор о капитуляции немцев. То есть ему товарищ Сталин доверил, он первый поставил на этот бесценный… От солдата прошел до полковника.

— А как его звали?

— Зенькович Иван Иосифович. Умер он в 1984 году.

— Вы сегодня один здесь?

— Нет, мы договорились с товарищами, у нас где-то процентов 30 должно компании пойти, сослуживцы.

— А вы сам и договаривались, или вам руководство предложило собраться?

— Нет, мы списывались, все говорят: «Подтягивайтесь к „Динамо“.

— В какой-то крупной компании работаете, раз вас так много, я так понимаю?

— Да, ООО „ТБСС“, таможенный брокер.

— На ваш взгляд, тот факт, что стало все так организовано, а не стихийно, это хорошо или плохо?

— Организаторы уже 90% дают гарантию на то, что лишние никто не просочится.

У большинства участников в руках были портреты близких. Те, у кого фотокарточки не сохранились, писали на табличках имена своих героев, причем на некоторых плакатах были целые списки фамилий. Многие люди приходили с родными, и зачастую у каждого члена семьи в руках было по портрету. Александр держал плакат сразу с двумя фотографиями:

»Это мой дед — Доровских Аким Денисович, старшина, прошел всю войну, кавалер трех боевых орденов. А это старший брат моей мамы, Очкунов Петр Владимирович, капитан советской армии, закончил войну в Берлине, кавалер семи боевых орденов. Это большая редкость, считается, потому что даже один орден это был подвиг. Почему я здесь? Потому что это как раз и есть объединяющая идея, которой долго живет Россия. Великая Отечественная в каждой семье оставила неизгладимый след. В едином порыве здесь объединяются и красные, и левые, и патриоты, и консерваторы, и либералы, и рядовые граждане, которые хотели бы жить в единой общей стране. Это мои дети: старшая дочь Маргарита, младший сын Владимир. Мы все несем портреты. Вот эту табличку мы сделали вчера просто наспех, видите, своими руками. Картонка, мы сделали фотографию просто на принтере, черно-белую, отпечатали, написали. А этот планшет заказной. Люди здесь приходят с разными портретами, это очень хорошо. Это не дань моды, это дань души».

Накануне появилась информация, что на «Бессмертный полк» якобы обязуют идти бюджетников, школьников и студентов. Одна учительница подтвердила мне, что в ее школе сформировали свою колонну. Но присоединиться к ней можно было по желанию. На шествии я увидела несколько кадетских классов, группы из техникумов, делегацию от Университета технологий и управления имени Разумовского. По рассказам ребят, их эмоциям мне было ясно, что все они пришли на акцию добровольно. Школьница Маша участвует в «Бессмертном полку» с одноклассниками второй год подряд:

— Мы Кадетский класс от организации «Юная армия», школа № 1145. Я несу свою пробабушку Любу, она находилась в тылу, она также участвовала в ВОВ, ей было около 15 лет. Прадедушка мой Гена закончил войну в Польше . Пришли все те, кто смогли. Остальные просто, наверное, отмечают.

— А вас собирали преподаватели?

— Наша классная руководительница сказала, что мы в этом участвуем уже не первый год, поэтому если хотите, то приходите.

— По желанию?

— В принципе, да. Желание, как видите, у многих есть, и мы все пришли и рады этому.

Были в колонне и спортивные «делегации». Например, 120 человек пришли от клуба ЦСКА. В 2015 году от ЦСКА было всего 15 участников. Еще около 300 спортсменов — от федерации бокса Москвы — преимущественно совсем юные ребята в майках с известными боксерами и георгиевскими ленточками на груди. А вот ветеранов практически не было. Те, кто на акции не впервые, тоже это заметили и сказали, что пару лет назад пожилых людей с орденами было, увы, больше.