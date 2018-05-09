Собаки искусали людей возле правительства Саратовской области

Три человека пострадали от бродячих животных в центре города, у здания регионального правительства.

Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

«В районе Театральной площади бегает большая чёрная собака без ошейника, похожая чем-то на немецкую овчарку, которая без видимых причин набрасывается на людей! Позавчера поздним вечером в больницу прибыло 3 укушенных ею с травмами различной тяжести. Ещё один случай, по сведению персонала 2-й Советской больницы, был в субботу. Собака может находиться там и сейчас. Будьте бдительны!» — написала в паблике «Типичный Саратов» в социальной сети «ВКонтакте» жительница областного центра Елена Ковальчук